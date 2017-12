Sainte-Thérèse installe de nouvelles stèles à affichage variable

La Ville de Sainte-Thérèse a procédé à l’installation de deux nouvelles stèles à affichage variable, une sur le boulevard Desjardins Est, près du boulevard du Curé-Labelle, et l’autre sur le boulevard Desjardins Ouest, à proximité de l’autoroute 640. À noter que cette dernière sera sous peu en fonction.

Quant aux structures et aux écrans des trois stèles existantes, elles ont été remplacées. Il s’agit des stèles situées aux intersections du boulevard René-A.-Robert et de la rue Blainville Est, des boulevards Ducharme et du Curé-Labelle, ainsi que du boulevard du Coteau et de la rue Saint-Charles.

« Ce projet est la première étape de la mise en place d’un plan directeur de signalétique ayant pour but d’uniformiser l’affichage sur le territoire thérésien. Le visuel de la structure des stèles ayant été repensé, l’image de la Ville continue d’y être reflétée, de façon élégante et harmonieuse », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Les stèles représentent un moyen de communication important, tant pour la diffusion de l’information municipale que celle des organismes et partenaires de la Ville de Sainte-Thérèse. Les organismes désirant effectuer une demande d'affichage sont d’ailleurs invités à compléter le formulaire en ligne prévu à cette fin au www.saintetherese.ca.

Rappelons que les cinq stèles à affichage variable sont désormais dotées d’un écran vertical permettant une meilleure visibilité.