Rosemère lance sa campagne sur le déneigement « Ah! Les aléas de l’hiver! »

Avec l’arrivée de l’hiver et la mise en place de sa campagne de sensibilisation sur le déneigement, la Ville de Rosemère vise à encourager les citoyens à collaborer au bon fonctionnement du déneigement de la Ville, afin de faciliter les opérations d’entretien et d’assurer la sécurité des usagers de la route sur l’ensemble du territoire. Cette campagne dont le thème est « Ah! Les aléas de l’hiver! Le déneigement de notre ville c’est collectif! » se déploiera dans les différents outils de communication Web et imprimés de la Ville, et comprendra de l’affichage extérieur.

Eric Westram, maire de Rosemère, précise : « Notre campagne est axée sur l’idée que le déneigement de notre ville est une responsabilité collective. Pour que nos opérations de déneigement soient efficaces et que nos rues soient sécuritaires en tout temps pour les piétons et les automobilistes, nous demandons aux Rosemèrois de collaborer en respectant les règlements municipaux et en adaptant leur conduite routière aux conditions de l’hiver. En y mettant chacun du sien, tout le monde y gagne. »

Responsabilité de la Ville

La Ville de Rosemère est responsable de déblayer les rues prioritaires telles que les artères principales et collectrices, lorsqu’il y a une accumulation d’au moins 5 cm sur les routes, et 2,5 cm sur les trottoirs. La Ville doit toutefois veiller à ce que les routes soient bien déblayées afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, et ce, en tout temps. Fait à noter, le boulevard Labelle n’est pas sous la juridiction de la Ville de Rosemère, mais bien du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

La Ville est également responsable de souffler la neige sur les artères principales comprenant des trottoirs et de la transporter lorsque requis. Le soufflement a lieu habituellement la nuit, afin de nuire le moins possible à la circulation routière.

Enfin, la Ville doit procéder à l’épandage de fondants et d’abrasifs sur les artères principales, les circuits d’autobus et les endroits avec des dénivelés importants afin d’assurer la sécurité des automobilistes et des piétons. Ce processus s’effectue selon des directives strictes qui visent à protéger l’environnement en appliquant les quantités requises selon la température ambiante sans affecter l’environnement.



Responsabilité des citoyens

À Rosemère, le stationnement dans les rues est interdit en tout temps. En période hivernale, cette réglementation s’applique particulièrement en raison des opérations de déneigement. En respectant cette réglementation, vous contribuez au bon déneigement de notre ville et vous facilitez le travail des employés qui sillonnent le territoire. Il est important de rappeler qu’en période de précipitations, les policiers sont intransigeants au niveau du stationnement dans les rues.

Lorsque vous déneigez votre entrée, jetez la neige sur votre terrain et non en bordure de rue ou sur les trottoirs. Vous éviterez ainsi d’obstruer l’accès pour les piétons et les automobilistes. Évitez également de déposer votre neige sur les bornes-fontaines afin d’assurer la protection incendie du voisinage pendant les tempêtes. Notez que la Ville s’occupe de dégager les bornes-fontaines à la fin de chaque tempête.

Les jours de collecte, laissez votre bac dans votre entrée, les roues orientées vers la maison. Les bacs qui sont placés sur le trottoir ou dans la rue nuisent aux opérations de déneigement et risquent d’être endommagés ou renversés.

Votre terrain a été endommagé durant le déneigement?

Si votre terrain a été endommagé à la suite d’une opération de déneigement au cours de l’hiver, vous pouvez compléter le formulaire prévu à cet effet disponible sur notre site Internet, section Service aux citoyens / Travaux, voirie et zonage / Neige et le retourner par courriel à l’adresse mentionnée dans le formulaire. Vous pouvez également vous présenter au garage municipal pour remplir ce formulaire. Les travaux de réparation seront effectués durant la saison estivale.

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec les Travaux publics au 450 621-3500, poste 3300.