Les sentiers de patin, de ski de fond et de raquette ouverts à Saint-Eustache

Malgré le petit redoux de la semaine dernière, le sentier de patin Bernard-Besner, situé sur la rivière des Mille Îles, est à nouveau ouvert. Cette année, c’est un parcours de 3 kilomètres qui attend les patineurs et marcheurs.

« Nous invitons les citoyens à venir en grand nombre profiter d’activités permettant de s’oxygéner, tout en s’emplissant les yeux de la beauté hivernale de la rivière des Mille Îles. L’accès est gratuit et le sentier sera ouvert aussi longtemps que les conditions climatiques le permettront. Profitons-en! », a déclaré le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

Une soirée spéciale avec animation, musique et sucreries offertes gratuitement aux participants se tiendra le vendredi 16 février prochain, de 18 h à 21 h. C’est un rendez-vous !

L’accès au sentier de patin est situé derrière l’église de Saint-Eustache, où une roulotte chauffée et surveillée est mise à la disposition des usagers, ainsi que des toilettes sèches. Le sentier est ouvert de 10 h à 21 h, sept jours par semaine et est surveillé de 14 h à 21 h, du lundi au vendredi, et de 10 h à 21 h les fins de semaine. Pour des raisons de sécurité, les usagers doivent demeurer à l’intérieur de la zone qui leur est réservée.

Sentier de ski de fond et raquette Richard-Giroux

Avec les récentes bordées de neige, le sentier de ski de fond et raquette Richard-Giroux offre des conditions exceptionnelles! Il est situé derrière le 767, boulevard Arthur-Sauvé, et son accès est gratuit. Le sentier est ouvert tous les jours, de 9 h à 16 h, jusqu’à la mi-mars. Pour votre sécurité, il est recommandé d’être au moins deux personnes pour pratiquer le ski de fond et la raquette.

Les pistes de ski de fond, de calibre facile à moyen, sont entretenues et balisées. Les trois parcours à sens unique offrent des distances de 2,8 km, 5 km et 6,9 km. Le ski à pas de patin est interdit puisque le sentier n’est pas aménagé en conséquence. Les circuits de raquette sont balisés sur 3 km, 3,3 km et 5,5 km. Quant à la traditionnelle Soirée aux flambeaux, elle aura lieu le samedi 10 février prochain.

Le comité organisateur des activités du sentier de ski de fond et raquette Richard-Giroux désire remercier les commanditaires Meunerie Deux-Montagnes, l’Érablière Jean Labelle, ainsi que Motosports St-Eustache.

« Pour apprécier l’hiver, il faut s’habiller chaudement et jouer dehors! Avec toutes les activités organisées à Saint-Eustache, il n’y a aucune raison de passer à côté de cette magnifique saison. J’invite tous les citoyens à y participer en grand nombre! » a conclu la conseillère municipale responsable du volet plein air à Saint-Eustache, Mme Isabelle Mattioli.

L’ouverture des sentiers étant dépendante des conditions climatiques, il est recommandé de visiter le site Web de la ville pour connaître leur état avant de s’y rendre : www.saint-eustache.ca, onglet « Patinoires extérieures », puis « Sentier de ski de fond et raquette Richard-Giroux ». Renseignements : 450 974-5111.