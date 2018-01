Lancement de la campagne Rosemère, c'est mon affaire!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le 22 janvier dernier, l’Aile des gens d’affaires de Rosmère (AGAR) a dévoilé sa plus récente initiative mettant en vedette les entreprises de Rosemère. Dès maintenant et pour les prochains mois, la campagne Rosemère, c’est mon affaire! vous présente non seulement les commerces de proximité à découvrir à Rosemère, mais aussi les personnes inspirantes derrière chacun d’entre eux.

« Derrière chaque commerce il y a un individu, un rêve, il y a des convictions et une volonté de contribuer à sa communauté, chacun à sa façon. C’est ce volet souvent moins exploité sur lequel mise la campagne», précise Pierre Paquin, président de l’AGAR. « En visitant les entreprises de Rosemère, vous participez à la vitalité économique de votre ville et profitez d’un service de proximité tout en contribuant au développement d’entreprises québécoises ainsi qu’à la création d’emplois pour les gens de la région! Plus les commerces sont prospères, plus les citoyens en bénéficient» ajoute-t-il. Ainsi, à travers ses multiples facettes, la campagne Rosemère, c’est mon affaire ! a comme un objectif de faire rayonner les entreprises d’ici et de stimuler le sentiment d’appartenance aux commerces de proximité.

Sur les autobus, sur le boulevard Labelle, les réseaux sociaux, le Web, vous découvrirez des talents d’ici, des entrepreneurs impliqués, des trésors cachés, des services personnalisés et tout ça, si près de vous.

Bien plus qu’une campagne d’achat local, Rosemère, c’est aussi l’affaire de ses résidents et ses visiteurs et on les invite dès maintenant à faire partie intégrante de cette synergie en visitant le www.rosemerecestmonaffaire.com.

Sur la photo:

Eric Westram maire de Rosemère, l’hôte de la soirée Rémi Nagant, copropriétaire de Frank & Sullivan, Claude Surprenant député de Goulx, Linda Lapointe députée de Rivière-des-Mille-Îles, Gina Bergeron-Fafard, agente de liaison pour les gens d’affaires de Rosemère, Maria Duculescu chargée de projet à la CCITB, Pierre Paquin président de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR)