Relâche scolaire: En route pour une semaine d’activités à Sainte-Thérèse!

Du 5 au 9 mars prochain, des milliers d’enfants profiteront d’une semaine de congé à l’occasion de la relâche scolaire. Ainsi, la Ville de Sainte-Thérèse propose un camp de jour aux enfants du primaire et une programmation d’activités ludiques journalières qui sauront divertir les petits, comme les grands. Différents lieux de la ville seront visités, alors que les activités se passeront tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.



« La flexibilité est à nouveau au cœur de la programmation de la relâche cette année, puisqu’il est possible d’inscrire son enfant au camp à la journée, et de profiter en famille d’activités gratuites offertes chaque jour de la semaine », a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Camp de la relâche

Bien que la plupart des activités se déroulent à l’école Saint-Gabriel, les enfants s’amuseront également dans divers lieux de la ville au cours de la semaine. Des sorties à l’extérieur sont organisées chaque jour et des surprises sont à prévoir!



• Deux groupes : 5 à 7 ans et 8 à 12 ans

• Camp (9 h à 16 h) : 25 $/jour ou 100 $/semaine

• Service de garde (7 h à 9 h et 16 h à 18 h) : 10 $/jour



L’inscription au camp et au service de garde est offerte à la journée ou à la semaine. Les parents ont jusqu’à la veille de l’activité choisie pour inscrire leurs enfants. L’inscription peut se faire au www.sainte-therese.ca, ou en personne à la Maison du citoyen durant les heures d’ouverture habituelles.

Activités gratuites pour toute la famille Plusieurs activités sont proposées pour amuser et faire bouger les enfants, les parents et les grands-parents. Voilà de belles occasions de passer du temps en famille pendant la relâche scolaire.



Sauf exception, il suffit de se présenter sur place pour participer.



Pour plus de détails concernant le camp de la relâche et les activités gratuites, visitez le www.sainte-therese.ca, sous Quoi faire à Sainte-Thérèse, puis Camps de jour et relâche scolaire.