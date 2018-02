Les élèves de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin lancent les Journées de la persévérance scolaire

Le 12 février dernier, une activité sous la forme d'un Facebook Live a été organisée à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin, à Sainte-Adèle, en partenariat avec les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) et la Commission scolaire des Laurentides (CSL). L’activité avait pour but de mettre un visage sur la persévérance scolaire et de lancer les JPS, ayant pour thématique « Vos gestes, un + pour leur réussite ! ». Ces journées visent à rappeler à la population québécoise que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et de toutes! C’est donc avec la chaleureuse participation de Mme Caroline Harvey, enseignante, que plus de 35 élèves de l’école ont pu crier haut et fort leur joie d’être à l’école.



Sous les regards intéressés du directeur général et du directeur général adjoint de la CSL, messieurs Bernard Dufourd et Antoine Déry, ainsi que de la directrice de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin, madame Isabelle Nareau, les jeunes ont pu participer à l’activité et surtout partager de touchants témoignages concernant leur parcours scolaire.



« Votre forte présence à l’activité est une superbe démonstration de persévérance scolaire. Chaque matin, en vous rendant à l’école, vous faites un pas de plus dans la bonne direction. Soyez assurés que vous n’êtes pas seuls; nous sommes plusieurs à être derrière vous, pour vous appuyer dans votre réussite scolaire », a lancé madame Isabelle Nareau, dans un petit discours bien senti à ses élèves.



« L’ensemble des partenaires présents s’engage à travailler conjointement à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes de notre région. Les gestes de chacun font toute la différence », énonce madame Annie GrandMourcel, directrice générale du PREL.



La CSL s’est également jointe à l’événement rassembleur du PREL le 13 février dernier, de concert avec la MRC des Pays-d’en-Haut, afin de souligner l’importance des partenariats au profit de la persévérance scolaire.