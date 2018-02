Les partenaires du Coffret littéraire ajoutent neuf Croque-livres sur le territoire de la MRC Thérèse-De Blainville

Pour souligner l’adoption de neuf Croque-livres sur le territoire de la MRC Thérèse-De Blainville, les partenaires du projet Le Coffret littéraire ont convié plus d’une centaine de personnes à venir célébrer à la bibliothèque Paul-Mercier de Blainville. La maison d’Éditions Albin Michel s’est jointe avec générosité à son personnage Géronimo Stilton, qui s’est déplacé pour l’événement, en offrant des livres pour les jeunes présents et pour aider à garnir quelques Croque-livres.



Inspiré de la philosophie « Prends un livre ou donne un livre », le mouvement des Croque-livres est une initiative québécoise de partage de livres animée par les citoyens et destinée aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. Elle vise à implanter un réseau de boîtes sympathiques et reconnaissables - les Croque-livres - dans diverses communautés du Québec. Ces points de chute offrent aux enfants, dans leur quotidien, un libre accès à des livres partagés. Les familles sont invitées à visiter régulièrement leurs Croque-livres de quartier. Chacun peut alors, à sa guise, déposer des livres à partager ou simplement prendre un livre et profiter du plaisir de la lecture. Il ne s’agit pas de prêts de livre, mais bien d’échanges et de partages entre citoyens.



L’adoption des Croque-livres s’inscrit au cœur du projet Le Coffret Littéraire réunissant près d’une vingtaine de partenaires locaux. Le goût de la lecture étant proportionnellement relié aux difficultés scolaires, les partenaires du projet Le coffret littéraire agissent de façon concertée afin de mettre sur pied des actions visant à favoriser la littératie des jeunes de 0-12 ans du territoire de la MRC Thérèse-De Blainville. Ces actions sont déployées autour de quatre axes : développement d’activités de lecture, animation par un bédéiste et une zoothérapeute, ateliers de formation pour les parents et aménagement des lieux. Grâce à une mesure du MEES pour favoriser la littératie, depuis deux ans, c’est 114 560$ qui ont été investis par le PREL dans ce projet coordonné par le Centre Oméga.



Pour trouver le Croque-Livres le plus près, consultez le site croquelivres.ca.