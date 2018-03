Lancement officiel de la saison des sucres dans les Laurentides

C’est avec beaucoup de fierté que Mirabel accueille le lancement officiel de la saison des sucres de l’ensemble de la région des Laurentides. C’est au sein de l’entreprise mirabelloise Les Sucreries Jetté que Tourisme Mirabel en collaboration avec le Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides ont convié leurs invités. Voici le lancement de la belle saison de l’érable!



Avec une ambiance soutenue par le club équestre de Mirabel, cette année, le lancement a lieu dans l’entreprise Les sucreries Jetté, La Mirablière à Mirabel. Que diriez-vous de déguster un sirop d’érable plus écologique? Une nouvelle technologie pourrait révolutionner le domaine de l’acériculture. Il s’agit d’un évaporateur électrique, le premier évaporateur à eau d’érable qui fonctionne uniquement à l’électricité dans la région de Mirabel. Les convives ont pu assister à une présentation et mise en service de ce nouveau système électrique.



Alors que la saison des sucres 2018 a commencé en force depuis quelques jours, il s’avérait essentiel pour Tourisme Mirabel de célébrer dignement les produits de l’érable en organisant un lancement propre à la région des Laurentides. Une occasion de remercier les différents intervenants qui travaillent à la mise en valeur de l’érable et qui soutiennent l’industrie acéricole dans les Laurentides. Cette industrie innovante est constituée de gens passionnés qui perpétuent la tradition de la récolte printanière pour nous permettre de nous sucrer le bec tout au long de l’année.



L’eau d’érable collecté au sein de nos érablières se voit transformé en de multiples sous-produits originaux très gouteux. Ce produit festif du terroir gagne également à être plus connu pour ces propriétés nutritives de haut niveau, car il est de plus en plus consommé au sein des programmes d’alimentation sportive.



Dans les Laurentides, une multitude de destinations sont offertes aux consommateurs pour vivre l’expérience de l’érable.



Le moment est maintenant venu d’inviter les membres de notre famille, nos amis, nos collègues de bureau ainsi que nos partenaires d’affaires à se rendre dans une cabane à sucre ou dans une boutique de l’érable pour découvrir les artisans du goût et déguster un bon repas traditionnel ou pour se procurer un produit haut en couleur typiquement de chez nous.



Dans les Basses-Laurentides, nous possédons une concentration particulière de commerces reliés à l’érable. Depuis quelques années ici à Mirabel, à titre de pôle dynamique, nous avons mis de l’avant des actions structurantes et innovantes de mise en valeur de cette industrie pour la propulser vers de nouveaux sommets, dont l’événement Mirabel fête l’érable du Québec qui sera offert pour une 4e édition à la population les 22 et 23 septembre prochain au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière.



Tel que précisé par le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard « L’année 2018 sera définitivement

une année très dynamique pour l’industrie acéricole à Mirabel grâce aux différents projets de

mise en valeur que nous déployons. Ce produit typiquement Québécois fait partie de notre

enracinement culturel et mérite d’être mis en premier plan dans la foulée de la popularité du

tourisme gourmand dans les Laurentides. Nous invitons la population à se déplacer en grand

nombre et à venir vivre l’enchantement que nous proposent nos artisans acéricoles de chez

nous».



En cette belle saison ou le printemps est à nos portes, Tourisme Mirabel et le Syndicat des

producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides invite également la population à venir consommer

les produits de l’érable authentique du Québec dans la région.

Sur la photo



1. Monsieur Michel Lalande, administrateur du Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides-Abitibi-Témiscamingue

2. Monsieur Éric Filion, copropriétaire des Sucreries Jetté de Mirabel

3. Monsieur Stéphane Michaud, Président fondateur de Tourisme Mirabel

4. Monsieur Jean Bouchard, maire de Mirabel

5. Madame Diane Leblond, directrice générale de Tourisme Laurentides

6. Madame Sylvie d’Amour, Députée de Mirabel

7. Madame Lucilia Albernaz, Vice-présidente fondatrice de Tourisme Mirabel