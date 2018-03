Un rendez-vous annuel pour l’art visuel

Quatre-vingts exposants en art visuel se rassembleront au Centre Jean-Guy-Cardinal les 7 et 8 avril prochain pour vous en mettre plein la vue!

L’Exposition d’arts visuels de Sainte-Anne-des-Plaines est un incontournable à l’arrivée du printemps et l’édition 2018 poursuit la tradition. Elle réunit sous un même toit des artistes de partout en province maîtrisant l’acrylique, l’aquarelle, l’huile, le pastel et la photographie. Cette 33e exposition annuelle présente des œuvres de grande qualité et originalité.

Ouvert aux habitués comme aux amateurs, cet important événement culturel se déroulera de 10 h à 21 h le samedi 7 avril et de 10 h à 16 h le dimanche 8 avril.

Un vernissage aura lieu à 19 heures le samedi. On y dévoilera les lauréats aux différentes bourses offertes par la Ville et ses partenaires. Les visiteurs auront également la chance de voter pour le coup de cœur du public. Par ailleurs, chaque année, l’œuvre d’un des exposants est acquise par la Ville pour être exposée dans les édifices municipaux et bénéficie ainsi d’une belle visibilité.

L’entrée à l’Exposition est gratuite et un service de restauration est disponible sur place.

Information: 450 478-0211 au poste 2021 ou www.villesadp.ca