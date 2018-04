Le maire de Bois-des-Filion réagit à l'annonce du parachèvement de l’autoroute 19

C’est avec satisfaction que la Ville de Bois-des-Filion accueille cette huitième annonce ministérielle , avec l’espoir qu’il s’agit bien de la dernière et qu’on peut enfin y croire.

l y a 45 ans, presque jour pour jour, 80 maisons et 30 commerces de ce qui était le centre-ville de Bois-des-Filion, ont disparu sous le pic des démolisseurs pour faire place à une autoroute qui n’est jamais venue.

Avec l’annonce gouvernementale, le parachèvement de l’autoroute 19 semble prendre enfin son envol, avec une forme nouvelle qui laissera une bonne place au transport collectif. Rappelons que ce projet sert d’abord à réunir efficacement les territoires de Laval et de la Couronne nord, dont les économies et les aspects de la vie sociocommunautaire sont étroitement liés.

« Nous saluons cette annonce gouvernementale, comme nous saluons le travail de la Coalition 19 et surtout l’acharnement de mon prédécesseur, Paul Larocque, qui a pris le bâton du pèlerin pour revendiquer simplement mais fermement, avec l’appui de milliers de citoyens, groupes, associations et institutions, ce qui avait été commencé et promis à maintes reprises. Les demandes ont été entendues, l’urgence d’agir a été reconnue, et je tiens à souligner que nos trois grands partis politiques ont pris fait et cause pour ce projet, ce qui est une situation idéale et assez rare en politique », a souligné le maire de Bois-des-Filion, monsieur Gilles Blanchette.

« Il reste du travail à accomplir, et notamment, pour ce qui nous concerne à Bois-des-Filion, nous attendons de nous asseoir avec le ministère des Transports pour établir, ensemble, la façon dont le projet atterrira dans notre territoire. Il s’agit d’une des recommandations du Bureau d’audiences publiques en environnement, le BAPE, et nous souhaitons que cette nouvelle infrastructure s’intègre le plus harmonieusement possible dans notre ville », d’ajouter monsieur Blanchette.

L’annonce du parachèvement de l’autoroute est une bonne nouvelle pour la population de Bois-des-Filion, pour celle de Laval et de la couronne nord, et il s’agit d’une bonne nouvelle pour la mobilité et le transport collectif. Monsieur Blanchette a tenu à remercier tous ceux et celles qui ont porté ce projet depuis des années, qui l’ont soutenu, qui ont travaillé à son aboutissement et qui le mèneront à bon port.

« Merci d’avoir écouté nos doléances, constaté nos besoins, et partagé enfin nos solutions. Il reste encore du travail à faire, mais nous sommes confiants et nous suivrons de près les étapes à venir », a conclu monsieur Blanchette.