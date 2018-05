L'école primaire des Grands-Vents s'agrandie

Des travaux sont actuellement amorcés pour l’ajout de quatre classes supplémentaires à l’école primaire des Grands-Vents située à Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin que ces locaux additionnels soient prêts pour la prochaine année scolaire. Plusieurs autres chantiers sont en cours à la Commission scolaire de la Seigneurie-des- Mille-Îles (CSSMI).

En bref pour l’école des Grands-Vents

Inaugurée en mai 2014, l’école des Grands-Vents n’a plus suffisamment d’espace pour accueillir toute la clientèle qui lui est destinée. Lors de la construction de l’école, l’implantation des quatre classes additionnelles avait déjà été prévue.

Le 27 juin 2017, le ministère de l’Éducation a accordé une aide financière pour l’agrandissement de cette école incluant 177 476 $ pour la mise en œuvre de solutions architecturales ou d’ingénierie permettant de soutenir la réussite éducative et le développement durable.

La nouvelle capacité d’accueil sera de 582 élèves totalisant 27 locaux (3 locaux de classe de préscolaire, 22 classes du primaire et 2 locaux réservés pour le service de garde).

L’architecture de l’agrandissement assure un maximum d’éclairage naturel tout en continuité du bâtiment, avec une fenestration appropriée.

Le confort du bâtiment est assuré par des systèmes utilisant la géothermie qui entre dans la catégorie de développement durable.

Le coût du projet s’établit à 2 450 000 $.

Les plans et devis ont été réalisés par la firme en architecture François Grenon et GBI services d’ingénierie. L’entrepreneur qui assurer les travaux est Construction Genfor Ltée et c’est BMA, architecture de paysage qui complètera l’aménagement.

Qu’en est-il des autres chantiers en cours?

En raison de la forte croissance démographique de Sainte-Marthe- sur-le- Lac, la CSSMI est en attente de deux autorisations ministérielles, soit pour un agrandissement de quelques locaux à l’école Horizon-du- Lac et pour la construction d’une nouvelle école primaire dans cette municipalité.

À Saint-Eustache, la CSSMI poursuit ses travaux en vue de la construction de la nouvelle bâtisse de l’école primaire Curé-Paquin, et ce, pour accueillir les élèves en 2019-2020. La nouvelle école primaire de Saint-Eustache située à proximité de l’école secondaire des Patriotes sera inaugurée officiellement le 2 mai prochain, le nom de l’école sera alors dévoilé.

À Mirabel, la phase 2 de la construction de l’école primaire dans le Domaine-Vert Nord débutera sous peu. L’ouverture de cette école est prévue pour l’année scolaire 2020-2021. Toujours à Mirabel, dans le secteur Saint-Augustin, une demande a été faite auprès du ministère pour l’implantation d’une nouvelle école secondaire

À propos de la CSSMI

Novatrice, engagée et performante, la Commission scolaire de la Seigneurie-des- Mille-Îles (CSSMI) offre des services éducatifs de qualité au sein de son vaste réseau d’écoles publiques et de centres de formation. Elle compte 79 établissements situés dans les Basses-Laurentides. Grâce aux 7 000 employés, toutes les énergies sont déployées pour la persévérance et la réussite des 43 000 élèves, jeunes et adultes. Le bas taux de décrochage scolaire à la CSSMI confirme l’importance des efforts collectifs pour l’élève!