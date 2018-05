ADM cède une grande partie de ses terrains à la Ville de Mirabel

C’est devant une centaine de membres de la communauté d’affaires des Basses-Laurentides que le président-directeur général d’Aéroports de Montréal (ADM), M. Philippe Rainville a annoncé, conjointement avec le maire Jean Bouchard, que la corporation était disposée à céder à la Ville une grande partie de ses terrains sur le site aéroportuaire.

Le maire de Mirabel qualifie de grande première le partenariat entre Mirabel et ADM qui uniront leur voix pour aller conjointement demander au gouvernement fédéral de se départir desdits terrains qui représentent plus de trois kilomètres carrés.

Comme l’a expliqué M. Rainville, « La Ville de Mirabel n’a plus de terrains industriels, ADM en a plus qu’elle en a besoin. La seule alternative, rétrocéder les secteurs à vocation non aéronautique à Mirabel », proposition qu’il juge « sensée et équilibrée » et qui contribue « à donner publiquement l’appui d’ADM au développement de la communauté de Mirabel ».

« Cette décision d’ADM nous permet d’envisager le développement industriel de ce pôle aéronautique de classe mondiale dans la perspective d’une plus grande autonomie de la Ville. Il se veut aussi un exemple probant des efforts consentis par la Ville et ADM afin de propulser vers de nouveaux horizons cette zone au grand potentiel et en consolider le développement », indique M. Bouchard.