Les Mirabellois participent en très grand nombre à la 28e édition

Des milliers de spectateurs assistaient à la 28e édition de Mirabel en fête qui se déroulait, vendredi dernier, au complexe du Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier, et qui mettait en vedette Marc Dupré.

Précédé en première partie par les Cool Kids, Marc Dupré, accompagné de ses musiciens, a présenté au public mirabellois ses succès dont plusieurs ont trôné au sommet des palmarès québécois tels que Rester forts, Là dans ma tête, Nous sommes les mêmes, Entre deux mondes, Un coup sur mon cœur… ainsi que de grands succès populaires très festifs, ce qui a su énormément plaire aux milliers de personnes rassemblées sur le site.

Durant la journée, des centaines de jeunes envahissaient l’aire de jeux pour enfants où ils pouvaient s’en donner à cœur joie dans des structures gonflables de toutes sortes. Ils ont également su se faire divertir par les amuseurs publics présents sur le site, se faire maquiller à souhait par une équipe de maquilleuses qui transformaient, au gré de leur imagination, les visages des tout-petits.

Pour leur part, les pompiers de Mirabel sensibilisaient le public en matière de sécurité incendie à l’aide de la roulotte éducative de l’Entraide des Basses-Laurentides tandis que les policiers échangeaient avec les citoyens dans le cadre de la campagne « Un cliché avec mon policier » qui vise à favoriser des échanges constructifs avec les citoyens, le temps d’une photo, et de développer une approche communautaire dans leurs interventions quotidiennes.

Les Petites tounes

Les Petites tounes ont su, quant à eux, ravir un auditoire conquis d’avance et plus qu’enthousiaste avec leur tout récent spectacle intitulé « Les Petites tounes dans l’univers ».

De son côté, l’épluchette de blé d’Inde en a rassasié plus d’un. Et que dire de l’éclatant et éblouissant spectacle pyromusical lancé dans le ciel de Mirabel tout de suite après la prestation de Marc Dupré qui est venue clôturer de façon magistrale cette 28e édition.