La Ville de Sainte-Thérèse améliore sa performance et conserve ses 4 Fleurons

Le 15 novembre dernier, la Ville de Sainte- Thérèse a reçu sa plus récente cote de classification des Fleurons du Québec. En plus de conserver ses 4 Fleurons soulignant un embellissement horticole remarquable, mentionnons la hausse du pointage global pour le territoire de Sainte-Thérèse !

Des progrès importants

Lors de la visite des classificateurs du programme en août dernier, une grille d’évaluation a été complétée, accordant un pointage et un nombre de Fleurons à différentes catégories de lieux à Sainte-Thérèse. La Ville est fière de souligner que le Domaine municipal a gagné un fleuron supplémentaire pour en compter dorénavant 4 ! Cette amélioration est notamment due à la qualité visuelle des principaux parcs de la Ville et à l’embellissement des aménagements extérieurs des bâtiments municipaux.

Notons également que la catégorie Initiatives communautaires et développement durable s'est particulièrement démarquée avec ses 5 Fleurons, grâce aux deux jardins communautaires entretenus avec soins par les Thérésiennes et Thérésiens, et à la volonté de la Ville de s’adapter aux besoins des citoyens en ce qui a trait à l’agriculture urbaine.

« Je tiens à souligner le travail remarquable de nos équipes sur le terrain. C’est avec beaucoup de cœur et de minutie qu’ils créent des aménagements horticoles et paysagers attrayants, vivants et colorés. Leur souci du détail a directement participé à l’amélioration de notre note globale et ainsi à faire rayonner Sainte-Thérèse. Merci de contribuer à notre qualité de vie! », indique Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte- Thérèse.

Pour plus de renseignements : www.fleuronsduquebec.com