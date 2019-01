Où acheter sa maison au Québec avec un petit budget ?

Acheter sa maison dans les grands centres urbains comme Montréal nécessite un budget important. S’éloigner devient souvent la meilleure solution pour qui souhaite acquérir une maison confortable avec jardin. Les prix sont bien plus intéressants, et les taux toujours aussi attractifs en ce début d’année. Voici donc les villes où l’immobilier est accessible, voire même ridiculement bas.

1) Saint-Calixte

À 1 heure de Montréal, cette petite ville compte 6000 habitants très attachés à leur qualité de vie. Les maisons ont beaucoup de cachet et l’immobilier est très bas. Pour un budget de 125 000 dollars, vous pourriez posséder votre maison. Saint-Calixte est donc parfaite pour une première acquisition.

2) Sainte-Julienne

Située juste à côté de Saint-Calixte, Sainte-Julienne est nichée au cœur de la campagne. Avec ses 10 000 habitants, elle offre un cadre de vie de qualité au plus près de la nature. Les loisirs y sont nombreux et le tourisme s’y développe. Vous pourrez être propriétaire de votre maison pour 150 000 dollars, voire moins.

3) Rawdon

À 69 km de Montréal, Rawdon est également une promesse de vie à la campagne : 10 000 habitants, de nombreux espaces verts, une belle maison pour 150 000 dollars là encore, de quoi réfléchir sérieusement. Au programme avec vos enfants, patinoire de hockey ou patin libre, sentier glacé sur le lac, le tout gratuit, piscine, raquettes, ski de fond à proximité sur des sentiers écoresponsables.

4) Trois-Rivières

Situé entre Québec et Montréal, Trois-Rivières est connu pour ses évènements culturels de portée internationale. Malgré tout, l’immobilier y est encore très abordable. Avec 135 000 habitants, vous profiterez davantage dans un esprit citadin, de quoi vous ravir si vous avez peur que la ville vous manque.

5) Repentigny

À seulement 35 km de Montréal, la ville est parfaitement bien desservie en moyens de transport pour rejoindre votre lieu de travail sans stress ni perte de temps. Ses 76 000 habitants affirment, selon un récent sondage, y être les plus heureux de la région. Il faut dire qu’elle est entourée d’espaces verts, qu’elle offre de nombreux services, des loisirs et une vie culturelle plutôt riche. Vous pouvez acquérir une maison neuve à vendre à Repentigny sans aucune difficulté et à deux pas de tous les services.

Investir dans son logement résidentiel est un beau projet de vie d’autant que le contexte actuel y est favorable.