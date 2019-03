Entre 0,32 $ et 2,56 $ de plus par mois en électricité pour 2019-2020

Dès le 1er avril, il en coûtera jusqu’à 2,56$ de plus par mois en électricité pour l’année 2019-2020. C’est ce qu’à dévoilé Hydro-Québec plus tôt cette semaine. Pour un locataire, cela représente environ 0,32 $ par mois pour un appartement de cinq pièces.

Pour une petite maison, on parle d’une hausse d’environ 0,90$. Pour une résidence de taille moyenne, il en coûtera 1,72 $ de plus alors que les propriétaires d’une grosse maison devront payer 2,56 $ de plus par mois.

« Hydro-Québec respecte son engagement de limiter les hausses des tarifs d’électricité à un niveau égal ou inférieur à l’inflation pour une quatrième année de suite. Dans sa décision sur les tarifs de 2019-2020, la Régie de l’énergie a autorisé une hausse de 0,9% pour tous les clients résidentiels et la majorité des clients d’affaires, alors que l’inflation prévue est de 2,0% », indique la Société d’État par voie de communiqué.

Cette augmentation tiendrait compte d’un montant de 43,4 M$ remis à la clientèle sous forme de réduction de la hausse demandée en 2017, précise l’entreprise.

Ajustement de la demande

Cette hausse supérieure à la demande initiale de 0,8 % s’explique par un ajustement de la demande effectué en décembre dernier. Celui-ci visait à intégrer une hausse de 40,2 M$ des dépenses relatives à Transition énergétique Québec. La demande révisée s’établissait ainsi à 1,2 %.

Rappelons que les tarifs permettent de générer les revenus nécessaires pour couvrir les dépenses estimées à 12,3 milliards pour l’année 2019 liées à l’alimentation en électricité de quelque 4,3 millions de clients partout au Québec.

Les Québécois continueront de bénéficier des tarifs d’électricité résidentiels les plus bas de l’Amérique du Nord. En 2019-2020, ils paieront leur électricité près de deux fois moins cher qu’à Toronto et quatre fois moins cher qu’à New York et à Boston.

