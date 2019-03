Faites confiance au Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie pour votre future carrière

Depuis quelques mois vous songez à changer d’emploi? À vous réorienter professionnellement et un métier plus manuel vous attire? Vous êtes plus du type bureau? Pas de problème parce que le Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie a le programme parfait pour vous.

Comme le hasard fait bien les choses, plusieurs programmes sont en recrutement présentement en vue de la session d’automne. Les voici:

Le premier DEP vous permettra de réparer les véhicules lourds avec des outils à la fine pointe de la technologie. Dextérité et acuité visuelle, auditive et tactile sont essentielles dans ce métier.

Avec le second programme, il sera possible de rassasier une passion pour les grues, pelles mécaniques, niveleuses et tracteurs. Cette formation est conçue pour ceux qui aiment diagnostiquer des problèmes, en identifiant les causes et en les réglant de manière durable.

Le troisième DEP débutera en septembre 2019 pour les intéressés.

Le quatrième programme en recrutement pour l’automne est axé sur la polyvalence. C’est un métier multidisciplinaire qui nécessite des connaissances en mécanique industrielle, en électricité, en fabrication mécanique, en fluides pneumatiques et hydrauliques et en instrumentation et contrôle.

Le cinquième programme allie patience et précision. Un bon machiniste aime réfléchir, planifier et créer. Il est soucieux du détail et souhaite sans cesse améliorer ses performances et est très intéressé par les nouvelles technologies. Minutieux et inventif, la patience ne fait jamais défaut.

Les diplômés de la formation Secrétariat et comptabilité pourront évoluer dans de nombreux secteurs économiques comme: les industries manufacturières, les bureaux de professionnels tels que comptables, ingénieurs ou consultants de toutes sortes, les organismes gouvernementaux, les petites et moyennes entreprises, les compagnies d’assurances, les institutions financières et les entreprises de service.

Enfin, tu rêves d’une carrière stimulante, intéressante et bien rémunérée? Tu veux étudier dans la seule usine-école au Canada et avoir un salaire de 20 $\h dès ton embauche? Dans ce cas, ne cherche plus et laisse-toi tenter par le DEP en Conduite de procédés de traitement de l’eau.

Vous aimeriez en savoir plus sur l’un ou l’autre de ses programmes? Sachez qu’une soirée d’information est prévue le mercredi 13 mars à 18h30 au 400 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion pour les programmes suivants: Conduite de procédés de traitement de l’eau, Électromécanique de systèmes automatisés, Technique d’usinage et Mécanique spécialisée d’équipement lourd.

Pour plus d’informations, on peut visiter le site Internet. Pour s’inscrire, on peut écrire au multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/nos-formations.