Rappels de deux modèles Ford en raison d’un problème au groupe motopropulseur

Vous avez récemment acquis un Ford Ranger 2019 ou possédez un Ford Fusion entre 2013 et 2016 ? Si c’est le cas, votre véhicule pourrait faire l’objet d’un rappel en raison d’une problématique au groupe motopropulseur.

Pour les Ford Ranger, seulement 259 unités sont affectées par cette problématique. Quelle est-elle? C’est que dans certains camions, le support de câble de changement de vitesse de transmission peut se dégager. Si ça arrive, cela peut empêcher la transmission de changer de vitesse lorsque le levier est déplacé et ainsi, faire en sorte que la vitesse engagée ne soit pas celle indiquée par le levier.

Un déplacement soudain des véhicules peut alors être provoqué si le conducteur tente d’en descendre tandis que la transmission n’est pas en position de stationnement et que le frein de stationnement n’est pas enclenché. Des risques de collision peuvent alors survenir.

Les véhicules touchés par ce rappel devront se présenter chez un détaillant afin qu’un mécanicien inspecte les boulons, les resserre et s’assure du bon fonctionnement du levier.

Rappel de Ford Fusion de 2013 à 2016

Le second modèle à faire l’objet d’un rappel est la Ford Fusion des années 2013 à 2016. Le nombre de véhicules ciblés par cette démarche est 10 282. Pour celles qui sont minces d’un moteur de 2,5 L, il est possible que le câble de changement de vitesse se détache de la transmission. Si c’est le cas, cela pourrait empêcher cette dernière de changer de vitesse lorsque le levier est déplacé, faire en sorte que la vitesse engagée ne soit pas celle indiquée par le levier. Cela pourrait aussi provoquer un déplacement soudain des véhicules si leur conducteur tente d’en descendre tandis que la transmission n’est pas en position de stationnement et que le frein de stationnement n’est pas enclenché. Les risques de collision seraient donc plus importants.

Les propriétaires de véhicules touchés par ce rappel recevront une première lettre. Une seconde leur sera envoyée lorsqu’une mesure corrective aura été élaborée.