Inondations : les denrées affluent vers les Banques alimentaires du Québec

Au cours des dernières semaines, pour les sinistrés des crues printanières, les partenaires du secteur laitier du réseau des BAQ ont produit, transformé et donné 152 000 litres de lait, dont 37 500 ont été transformés en fromage alors que 114 500 litres ont été offerts sous forme de lait de consommation 1% et 2% de matière grasse.

C’est ce que soutien le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) qui ajoute que ces dons s’ajoutent au programme de dons de lait régulier auquel participent les producteurs, les transformateurs et les transporteurs de lait du Québec. Depuis 2003, ce programme régulier a permis à 1489 producteurs de donner plus de 10,5 millions de litres de lait.

Les partenaires du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) ont démontré leur solidarité envers les sinistrés partout au Québec avec de généreux dons additionnels en denrées, dont plusieurs centaines de milliers de litres de lait ainsi que du fromage offerts par Les Producteurs de lait du Québec, Agropur coopérative ainsi que des membres du Conseil des industriels laitiers du Québec Inc. (CLIQ); Parmalat Canada Inc Fromagerie Bergeron, Laiterie Royola, La Trappe à Fromage et La Fromagerie Le P’tit Train du Nord. Les partenaires du secteur laitier aident le réseau BAQ avec de généreux dons depuis 17 ans.

Les partenaires du secteur laitier québécois se sont regroupés pour une première fois en 2003 en implantant le premier programme de production dédié aux organismes d’aide alimentaire, puis ont honoré leur engagement depuis. Il ne s’agit pas d’un programme de récupération, mais bien d’un véritable programme de dons dédié sur une base continue et annuelle. Un tel programme implique une planification et une coordination des producteurs, des transformateurs et des transporteurs de lait. Les partenaires ont affirmé participer de façon volontaire à ce programme, par solidarité envers les personnes et les familles touchées par la crue printanière et aux prises avec des difficultés à se procurer suffisamment de nourriture.

Une véritable chaîne de solidarité

Plusieurs autres fidèles et généreux partenaires du réseau des Banques alimentaires du Québec ont aussi répondu présents : notamment notre grand partenaire de la SAQ avec un don monétaire supplémentaire de 50 000$ et des denrées provenant de Banques alimentaires Canada, Pepsico, Industries Lassonde et Les produits Zinda. Les Moisson membres du réseau des BAQ peuvent ainsi distribuer encore aujourd’hui du papier hygiénique, des jus, des compotes, du café, des nouilles, des craquelins et des biscuits, en plus du lait frais et du fromage.

« Le réseau a fait preuve d’une grande solidarité pour venir en aide à nos membres des régions sinistrées. L’aide additionnelle reçue démontre l'engagement de nos partenaires à donner à manger lors de situations comme la crue des eaux de ce printemps. Nous tenons à les remercier de leurs gestes concrets pour soutenir ceux et celles qui en ont le plus besoin », a déclaré Annie Gauvin, directrice générale des Banques alimentaires du Québec.