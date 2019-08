Bonification de l'aide financière pour l'achat d'autobus scolaire électrique

Le ministre des Transports, François Bonnardel, annonce une bonification du Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques et confirme le maintien, à 125 000 $, de l’aide financière bonifiée qui était consentie pendant les deux premières années du programme pour l’achat d’autobus scolaires neufs de type C, comme ceux produits par La Compagnie Électrique Lion, et de type D.

« Notre gouvernement a à cœur de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en favorisant l’électrification des transports. Pour ce faire, nous annonçons aujourd’hui une aide financière bonifiée qui permettra de soutenir l’électrification du parc de véhicules utilisés pour le transport scolaire, en plus d’encourager la croissance d’entreprises québécoises comme La Compagnie Électrique Lion », précise M. Bonardel.

« Je suis très heureuse du soutien annoncé aujourd’hui pour favoriser l’achat d’autobus scolaires électriques. C’est un excellent moyen pour favoriser l’électrification des transports en plus d’encourager une entreprise québécoise de la région des Laurentides », ajoute Sylvie D’Amours, ministre responsable des Affaires autochtones.

« Basée à Saint-Jérôme, l’entreprise Lion a connu une belle croissance économique au cours des dernières années. Ce soutien du gouvernement lui permettra de continuer son développement en plus de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre », confie pour sa part le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin.

Faits saillants

Le Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques permet à des commissions scolaires et à des établissements d’enseignement privés, agréés aux fins de subventions du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui assurent le transport scolaire, ainsi qu’à des transporteurs qui ont des contrats avec ces organisations d’obtenir une aide financière pour l’achat d’un autobus scolaire entièrement électrique.

- Des modifications ont également été apportées au Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques de façon à rendre admissibles les autobus scolaires électriques de type A.

- L’aide financière, qui prend la forme d’un rabais unique à l’achat, est de 100 000 $ pour les véhicules de type A et de 125 000 $ pour les autobus scolaires de type C ou D.

- Le Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques découle du Plan d’action en électrification des transports 2015-2020.