Le chantier de la Résidence des bâtisseurs Sainte-Adèle est officiellement lancé

La nouvelle Résidence des bâtisseurs Sainte-Adèle recevra ses premiers locataires vers la fin de 2020 si tout se déroule comme prévu. Après environ deux ans de planification, le Groupe Résidences des bâtisseurs a inauguré cet important chantier de construction le 14 août, en présence de dignitaires et de partenaires. Les travaux sont supervisés par Construction Nadeau et Boulé, associée du Groupe Résidences des bâtisseurs.

La réalisation de ce projet, qui bénéficiera aux retraités autonomes et aux aînés de la région, représente un investissement initial d’environ 17 millions de dollars. Le démarrage du chantier était attendu par la communauté adéloise depuis la confirmation de l’acquisition du site de l’ancienne résidence de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, il y a quelques mois. Sise au 322, chemin Notre-Dame, la Résidence des bâtisseurs Sainte-Adèle préservera ainsi un site représentatif du patrimoine bâti local.

La nouvelle construction, dont la structure sera entièrement en béton, sera reliée au bâtiment actuel par une passerelle. Elle comptera, dans sa première phase, plus de 160 appartements, dont des studios, des 3 ½ et des 4 ½, et sera dotée d’ascenseurs. S’ajouteront de nombreuses aires communes climatisées, une salle à manger avec service aux tables et une bibliothèque. La confection des plans a été confiée à Caroline Denommée Architecte, collaboratrice de longue date du Groupe Résidences des bâtisseurs. Le complexe de Sainte-Adèle aura le potentiel d’accueillir plus de 220 résidentes et résidents qui bénéficieront de services d’animation, de loisir et d’entretien ménager.

Les logements satisferont les exigences d’une clientèle qui souhaite maintenir sa qualité de vie dans des aménagements vastes au loyer abordable, de finition impeccable et conçus en fonction de ses besoins.

Selon Yves Boivin, directeur régional pour le Groupe Résidences des bâtisseurs :

« Les retraités et les aînés d’aujourd’hui recherchent des appartements avec services dans un environnement sécuritaire, lumineux et au design contemporain. Ils souhaitent recréer leur cadre de vie et disposer d’espaces pour recevoir leur famille et leurs amis. La Résidence des bâtisseurs Sainte-Adèle répondra à ce désir. »

Il poursuit : « La construction de la Résidence des bâtisseurs Sainte-Adèle illustre notre intention d’expansion dans les régions du Québec. Plusieurs projets sont à l’étude ou déjà en cours. Nous construisons des milieux de vie conformes aux besoins d’une clientèle exigeante et en forte croissance démographique. Nous soutenons ainsi le mieux-être de nos aînés, la rétention des familles et la vitalité socioéconomique des communautés où nous sommes établis. À preuve, nous donnons priorité aux fournisseurs et sous-traitants du milieu dans la mesure du possible. De plus, une fois complété, le projet adélois créera une soixantaine d’emplois permanents et de qualité. »