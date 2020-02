La CSSMI renouvelle les 79 sites web de ses écoles et de ses centres

Afin d’offrir une expérience plus conviviale et mieux adaptée aux besoins de communication des parents, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) a récemment terminé le déploiement de ses 79 nouveaux sites web des écoles et des centres.

Les parents avaient manifesté, par le biais d’un sondage, un intérêt à recevoir davantage de communications provenant de l’établissement scolaire de leur enfant.

Échelonné sur une période de 24 mois, ce projet correspond à leur demande. Il permet d’offrir une interface intuitive, performante et homogène. Les sites web répondent aux attentes des internautes en présentant, notamment, la possibilité de naviguer d’un site à l’autre en y retrouvant le même canevas de base et les mêmes rubriques.

Étant consciente que les internautes se connectent quotidiennement depuis leur appareil intelligent, la CSSMI souhaite que les nouveaux sites web offrent à ses utilisateurs une interface adaptative avec la même efficacité sur ordinateur, tablette ou téléphone mobile.

Le site web des écoles et des centres est l’endroit par excellence pour se tenir informé des dernières nouvelles. Chacun des établissements est maintenant autonome, libre de son contenu et de sa mise à jour.

En bref, les principaux attraits :

• Les nouvelles Pour rester à l’affût de ce qui se vit dans votre établissement.

• Le calendrier Spécifique à chaque école et centre, le calendrier permet d’avoir rapidement accès aux évènements, ainsi qu’aux journées de congé et aux journées pédagogiques.

• Le menu Liens utiles Situé en haut à droite de la page, ce menu permet d’accéder rapidement aux rubriques les plus importantes.

• Alertes Lorsque des communications urgentes et importantes devront être faites, celles-ci seront, présentées dans un bandeau d’alerte dans le haut de la page d’accueil qui sera très visible et accessible, pour la durée de la nouvelle.