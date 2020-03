À Blainville et St-Eustache, fermeture des installations et annulation d’activités jusqu’à nouvel ordre

Dans une vision préventive en regard avec la COVID-19, la Ville de Blainville a annoncé la fermeture de l’ensemble de ses installations municipales et l’annulation des activités, cours et événements hier et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les services administratifs (hôtel de ville, Service de police, Service de la sécurité incendie et Service des travaux publics) ainsi que les services essentiels sont maintenus.

Les citoyens peuvent continuer de communiquer avec la Ville au : 450 434-5200 ou à [email protected] Le comptoir loisirs est uniquement joignable par téléphone au : 450 434-5275 ou par courriel à : [email protected] Les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne (demande de permis, inscriptions, prêt de livres numériques, etc.) à : blainville.ca afin d’éviter de se déplacer inutilement dans des lieux publics. Il est possible que les délais de traitement soient affectés par la situation.

Installations fermées :

- Aréna

- Bibliothèque Paul-Mercier et casiers libre-service

- Centre d’exposition

- Centre récréoaquatique

- La Zone

- Maison des associations

- Parcs municipaux incluant les chalets de parc

- Plateaux sportifs des écoles

- Tous les bâtiments du Parc équestre

Si des usagers de la bibliothèque souhaitent retourner leurs prêts de livres, ils sont invités à les déposer dans les chutes à livres prévues à cet effet. Les citoyens qui ont des questions concernant la tenue d’activités organisées par des associations et organismes de Blainville peuvent communiquer directement avec ceux-ci.

Les citoyens sont invités à consulter le site : www.quebec.ca/coronavirus pour suivre l’évolution de la situation. la Ville de Saint-Eustache annonce l’annulation de tous les cours

qu’elle dispense incluant ceux dans les écoles ainsi que la fermeture de tous ses centres communautaires et

plateaux d’activités publiques, à compter du samedi 14 mars, soit :

- Le Centre communautaire Jean-Labelle (367, rue Godard);

- Le Centre communautaire Rivière-Nord (706, rue Primeau);

- Le Centre communautaire Saint-Esprit (374, boulevard Pie-XII);

- La Maison des bénévoles Madeleine-Duquette (147, rue Saint-Laurent);

- Le Pavillon Boisé des Moissons (53, 25 e Avenue);

- Le Pavillon Jean-Olivier-Chénier (315, rue Albert);

- Le moulin Légaré (232, rue Saint-Eustache);

- Maison Chénier-Sauvé (83, rue Chénier);

- Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky) (235, rue Saint-Eustache);

- et tous plateaux sportifs.

Ainsi, toutes les activités habituellement prévues dans ces bâtiments sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

En ce qui concerne les remboursements de cours et activités les décisions seront prises et communiquées

ultérieurement. Pour connaître le moment de réouverture de ces bâtiments et la reprise des activités,

consultez le site Web de la Ville de Saint-Eustache (saint-eustache.ca).

Pour rappel, les bâtiments municipaux suivants sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre : la Maison du

citoyen, le Centre d’art La petite église, le Complexe aquatique, le Complexe Walter-Buswell (arénas), la

bibliothèque Guy-Bélisle ainsi que le Complexe multisport.

Ainsi, toutes les activités habituellement prévues dans ces bâtiments sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

En ce qui concerne les remboursements de cours et activités les décisions seront prises et communiquées

ultérieurement. Pour connaître le moment de réouverture de ces bâtiments et la reprise des activités,

consultez le site Web de la Ville de Saint-Eustache.

Si la COVID19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.