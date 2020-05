Entreprises, écoles et garderies ouvriront le 25 mai

Les entreprises, écoles et garderies situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), reprendront leurs activités plus tard que prévu. À Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Mirabel, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache et Terrebonne, cela signifie que la reprise des activités de ces établissements est prévue, si tout va comme prévu, le lundi 25 mai.

« La décision de rouvrir doit être prise selon deux critères: la contagion et la disponibilité des lits. Dans la grande région de Montréal, le ratio ROR0, où le degré de transmission est de 1 alors qu’il devrait être autour de -1 pour avoir le feu vert. Ensuite, près de 1000 lits sont disponibles dans les hôpitaux, mais nous n’avons pas le personnel pour prendre en charge ceux-ci advenant une remontrée de la courbe. C’est donc ce qui nous incite à retarder les ouvertures prévues le lundi 18 mai », a précisé le premier ministre François Legault en point de presse, le jeudi 7 mai.

Rappelons que ce lundi 4 mai, les commerces ayant un accès extérieur et qui sont localisés en dehors du territoire de la CMM pouvaient ouvrir leurs portes en respectant des normes émises par la santé publique.