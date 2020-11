Décembre: grande guignolée pour Moisson Laurentides

C’est à titre de porte-parole de l’événement que Dany Berger, animateur à CIME FM et homme d’affaires de la région, a donné le coup d’envoi cette semaine de la Grande Guignolée 2020 dans les Basses-Laurentides.

L’événement prendra cependant une tout autre forme par mesure de précaution en raison de la pandémie qui sévit toujours dans la région. Ainsi, les barrages routiers feront place à une campagne virtuelle qui sera lancée le 23 novembre et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2021.

Il s’agit d’une campagne appelée pair-à-pair, qui se veut une façon efficace d’amasser des dons. Les participants et/ou les équipes qui désirent amasser des fonds pour la Grande Guignolée devront mobiliser leur réseau personnel ou professionnel en les invitant à partager l’événement par courriel, sur les réseaux sociaux ou en face à face, avec toutes les règles sanitaires en vigueur bien entendu. Cette nouvelle méthode de financement préconise une approche de sollicitation personnalisée et sécuritaire à même le confort de votre foyer. Les entreprises de la région ainsi que toute la population sont invitées à en faire partie. Toutes les informations sont disponibles sur le site Web de Moisson Laurentides à www.moissonlaurentides.org. La liste des points de chute pour des dons en denrées y est également disponible.

Les méthodes de cueillette d’argent ont été actualisées par la Campagne Virtuelle, toutefois les méthodes traditionnelles demeurent disponibles pour amasser des dons et des denrées. Voici, quelques possibilités :

1. Plusieurs entreprises organisent également des cueillettes de dons en denrées et en argent. La liste est disponible sur le site de Moisson Laurentides. Les entreprises qui souhaitent organiser une collecte de denrées ou d’argent à leur lieu de travail sont invitées à se procurer une trousse clé en main à nos bureaux, sur rendez-vous. Pour information : 450-434-0790 poste 315.

2. Il sera aussi possible de faire un don par la poste ou en ligne en accédant au site Internet de Moisson Laurentides (www.moissonlaurentides.org).

3. Comme l’an dernier, la population pourra, jusqu’au 31 décembre, effectuer un don de 10 $ par texto, en textant le mot Noel ou Xmas au 20222.

4. Partout au Québec, dans le cadre de la Grande Guignolée des médias, du 23 novembre au 24 décembre, les gens sont invités à faire des dons en argent et en denrées non périssables dans les succursales Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo, ainsi qu’auprès des courtiers immobiliers Via Capitale. Toutes les sommes amassées dans les succursales de notre territoire seront versées à Moisson Laurentides.

5. La traditionnelle collecte de rue étant reportée à 2021, une toute nouvelle initiative sera mise de l'avant, en collaboration avec Desjardins, et qui pourra en partie combler les pertes potentielles de dons. Avec le programme de financement Du cœur en double offert sur la plateforme participative La Ruche, Desjardins doublera les les dons jusqu’à concurrence de 1 M$ pour la province, dont près de 500 000 $ pour La guignolée des médias. Les fonds recueillis seront distribués aux organismes locaux des quatre coins du Québec, dont Moisson Laurentides.

6. Un comité bénévole a été mis en place cette année pour soutenir l'événement. 1000 entreprises de la région seront directement sollicitées par ces derniers afin de prêter main-forte à la campagne de dons virtuels pour la Grande Guignolée pour Moisson Laurentides.

7. Enfin, le 15 décembre prochain, 10 jours avant Noël, de 8 h à 21 h, un télédon aura lieu grâce à l’implication de plusieurs partenaires tels que Cime FM et Luminet Solutions.

En téléphonant au 1-844-Moisson, vous pourrez faire un don par carte de crédit en parlant à l’un de nos bénévoles disponibles au bout du fil.

Danny Berger, à titre de porte-parole de l’événement, rappelle que « Personne n’est à l’abri de se retrouver dans une situation précaire. La pandémie actuelle nous le rappelle chaque jour. Serrons-nous les coudes et soyons généreux encore cette année pour soutenir Moisson Laurentides. » a-t-il affirmé. « Vos dons en argent et en denrées non périssables permettent à des milliers de personnes et à leur famille de vivre la période des Fêtes dans la dignité. Votre contribution fait la différence. », rappelle la directrice générale de Moisson Laurentides Annie Bélanger.

Moisson Laurentides rappelle que tous les dons en denrées et en argent récoltés sur son territoire, dans la région des Laurentides ainsi que dans la MRC Les Moulins dans Lanaudière, seront redistribués sur ce même territoire, par le biais des 106 organismes accrédités.

L’implication demeure une bonne façon de contribuer à la chaîne d’entraide. Pour organiser une collecte de denrée ou pour vous impliquer en tant que bénévoles, vous trouvez tous les détails de l’événement à : guignolee.moissonlaurentides.org.

Moisson Laurentides tient à remercier tous les partenaires, médias, bénévoles et organismes communautaires du territoire qui rendent cet événement possible. Un merci particulier à Discount, CIME-FM, Stablex et aux Caisses Desjardins des Laurentides.