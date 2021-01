Les organismes et municipalités sont invités à soumettre leurs projets à Loisirs Laurentides

Le ministère de l’Éducation a mandaté Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du Programme d’assistance financière Avec Loisirs Laurentides, on bouge!

Ce programme a pour objectif de promouvoir la pratique régulière d’activités physiques, sportives et de plein air, auprès de la population, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.

Vous planifiez des activités ou des événements qui augmentent les occasions de pratique et ce, au plus grand nombre de citoyens?

Vous souhaitez accroître les possibilités d’être actif physiquement en aménageant ou réaménageant des espaces publiques?

Vous souhaitez rendre accessible à la population du matériel durable, en bon état et sécuritaire?

Loisirs Laurentides souhaite accélérer la mise en œuvre de votre projet de 2 façons:

En vous offrant un accompagnement soutenu afin de réaliser un bilan de santé de votre municipalité ou organisme

En soutenant financièrement votre projet. Vous pourriez obtenir jusqu’à 10 000$ (un montant de 70 000$ est disponible pour 7 à 14 projets).

La date limite pour déposer un projet est le vendredi 29 janvier 2021.



Les sommes devront être engagées pour la réalisation du projet avant le 31 mars 2021.