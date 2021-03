Le CISSS des Laurentides est maintenant une Entreprise en santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a récemment obtenu sa certification Entreprise en santé. Il devient ainsi une organisation reconnue pour mettre en place des initiatives ayant un impact significatif sur la mobilisation, la santé et le mieux-être du personnel à son emploi.

Cette réussite représente un grand pas vers l’avant pour le CISSS qui se réjouit de voir l’aboutissement de cette démarche débutée en 2016 et encadrée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Portant sur la prévention et la promotion de pratiques favorables à la santé et au mieux-être en milieu de travail, la norme Entreprise en santé mise sur quatre sphères d’activités : Les habitudes de vie (activités physiques, saine alimentation, prévention du tabagisme, gestion du stress, etc.), les pratiques de gestion (reconnaissance, gestion du changement, soutien aux équipes de travail et autres.), l’équilibre travail-vie personnelle (conciliation travail et vie personnelle, programme d’aide aux employés, soutien en milieu de travail.) et l’environnement de travail (ergonomie, identification des risques, aménagement favorable aux saines habitudes de vie, aire de repos et de socialisation, pratiques de retour au travail après une absence prolongée.)

En décembre dernier, lors de l’audit virtuel sur l’ensemble de la démarche, les auditeurs du BNQ ont notamment souligné que la direction et les gestionnaires déploient des efforts pour favoriser la santé et le mieux-être des membres de l’organisation, et ce, malgré les défis relatifs au contexte de la pandémie actuelle.

« Cette certification Entreprise en santé vient concrétiser tout le travail accompli jusqu’à maintenant. Je demeure persuadée que l’importance accordée à cette démarche représente un atout pour notre organisation, en permettant de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et, par le fait même, en nous positionnant comme un employeur de choix. Je ne peux qu’applaudir cette excellente nouvelle, particulièrement pendant cette période de bouleversements, où nous avons tous besoin de prendre soin de nous », a tenu à souligner la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry.