La Ville de Sainte-Thérèse soulignera annuellement la Journée contre la maltraitance envers les aînées 

À la suite de l’adoption d’une résolution par le conseil municipal le 5 juillet dernier, la Ville de Sainte-Thérèse s’engage à participer annuellement à la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, qui a lieu chaque année le 15 juin.

Par cet engagement, la Ville souhaite conscientiser l’ensemble des citoyennes et des citoyens à garder l’œil ouvert et à dénoncer toute forme de maltraitance et d’abus envers les personnes aînées afin d’enrayer la violence à l’égard de celles-ci.

« La sécurité et le respect des aînés sont au cœur des valeurs et des orientations de la Politique intégrée de la famille et des aînés, adoptée par la Ville en 2017. Afin d’impliquer la communauté dans cet effort collectif, nous invitons les Thérésiennes et les Thérésiens à participer activement à la bientraitance des personnes aînées et au respect intergénérationnel », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Si vous vivez ou êtes témoin d’une situation d’abus envers une personne aînée, contactez rapidement la ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-2287. Cette ligne d’écoute, d’aide et de référence professionnelle offre un service confidentiel et gratuit de 8 h à 20 h, 7 jours par semaine.