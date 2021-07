Noël en juillet à Blainville

Les restrictions de la dernière année auront empêché la tenue de plusieurs événements importants et le temps des Fêtes n’y a pas échappé. Blainville propose Noël en juillet, une série d’activités et d’événements gratuits qui permettront à tous de vivre l’esprit des Fêtes durant l’été.

« J’invite les Blainvilloises et les Blainvillois à participer en grand nombre aux activités proposées pour ce Noël en juillet. Illuminons notre ville de lumières, de décorations, de bonheur et de féérie et offrons-nous une fête digne de ce nom après les sacrifices imposés par la pandémie. Noël en 2021, c’est à Blainville que ça se passe! », a déclaré le maire de Blainville, Richard Perreault.

Première étape : décorer toute la ville

Parce que ce n’est pas Noël en été tous les jours, la Ville va déployer lumières et décorations dans le secteur de l’hôtel de ville. Sortez les boîtes de décorations du sous-sol et mettez de l’ambiance dans les rues de Blainville. Les commerçants sont également invités à habiller leur façade ou leurs comptoirs aux couleurs des Fêtes.

L’espace féérique au Parc équestre

Le Parc équestre se transformera en un lieu magique, un tunnel lumineux donnera accès à un univers de Noël où se côtoieront des lutins, des dizaines de sapins illuminés, des décorations géantes, une miniferme, un marché de Noël et de l’animation ambulante. Le point culminant de la visite sera le gigantesque sapin de 25 pieds, qui servira de toile géante pour une animation son et lumière.

La réservation est obligatoire afin de respecter les consignes gouvernementales sur les événements. La réservation donne droit à :

∙ L’accès à l’espace féérique pour 45 minutes (animation, décors, miniferme, marché de Noël);

∙ Deux animations de quelques minutes sur le sapin géant;

∙ Passage dans le « chalet » du père Noël.

L’espace féérique est ouvert de 20 h 30 à 22 h 45, les 23, 24 et 25 juillet. Et, en supplémentaires, les week-ends du 30, 31 juillet, 1er août et les 6, 7 et 8 août.

Spectacle de Noël d’Ari Cui Cui : 25 juillet à 19 h

Ari Cui Cui concoctera un spectacle des Fêtes. Un festin à déguster avec les tout-petits pour le bonheur de tous, présenté à Retrouvailles : espace éphémère (près de l’aréna).

Blainville en blanc

Le traditionnel pique-nique familial invite, cette année encore, les convives à apporter leur repas, vêtus de vêtements blancs. L’activité se déroulera dans le rond-point du Parc équestre (en face du manège), le samedi 24 juillet, de 18 h à 22 h.

Le site sera aménagé avec des tables et des chaises prêtes à recevoir les convives qui n’auront qu’à apporter leur vaisselle, leurs couverts, une nappe blanche et des décorations pour enjoliver leur table.

Afin de permettre l’aménagement de l’espace dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, les réservations sont requises.

Patinage libre Ho Ho Ho!

L’ambiance des Fêtes se transporte aussi à l’aréna, où la musique de Noël sera omniprésente pour du patinage libre festif.

Les plages horaires suivantes sont offertes :

Samedi 31 juillet : 19 h à 20 h

Dimanche 1er août : 13 h à 14 h

Samedi 7 août : 19 h à 20 h

Dimanche 8 août : 14 h 15 à 15 h 15

Théâtre et cinéma sous le signe de l’hiver

Le mardi 20 juillet, à 11 h, la série Les p’tits spectacles d’été présente « Atchoumm au pays des glaces », un spectacle qui s’adresse aux lutins de 3 à 9 ans.

Le mercredi 21 juillet, dès la noirceur, c’est le film « Dr. Seuss : Le Grincheux » qui sera présenté à Cinébuzz en vacances.

Ces deux rendez-vous gratuits se déroulent à Retrouvailles : espace éphémère, situé près de l’aréna et de la bibliothèque. Les réservations sont requises.

Contes de Noël à la bibliothèque

Les jeunes abonnés de 24 mois à 7 ans sont invités à entrer dans le monde de l’imaginaire par la magie du conte. Les animations, d’une durée de 45 minutes, sont offertes en ligne avec la plateforme Zoom. La présence d’un parent est requise tout au long de l’activité.

Mardi 27 juillet : 13 h 30

Mercredi 28 juillet : 9 h 30

Jeudi 29 juillet : 19 h

Vendredi 30 juillet : 9 h 30

Parcours ludiques pour les 8 à 15 ans

Un concept d’énigmes et de quêtes, rendez-vous au point de départ à La Zone afin de scanner le code QR et d’accéder aux instructions. Résolver le mystère entourant Farafou, le chef des lutins, et l’enveloppe mystérieuse. Le parcours est disponible en tout temps, il n’y a pas d’horaire et aucune inscription n’est requise.