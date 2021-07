Travaux d’entretien sur le chemin Manawan

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de réhabilitation de ponceaux sur le chemin Manawan seront réalisés dans les secteurs du Lac-Matawin, de Baie-de-la-Bouteille et de Saint-Michel des-Saints, du 19 juillet jusqu’au début octobre.

Ces interventions de drainage et de reprofilage de fossés permettront d’améliorer la gestion des eaux pluviales. Pendant les travaux, la circulation sera en alternance en tout temps en semaine avec présence de signaleurs le jour et de feux de circulation en dehors des heures de travail. Les deux voies de circulation seront ouvertes les fins de semaine. Les interventions se dérouleront en séquence, sur un total de dix secteurs répartis sur 44 km, entre les km 8 et 53.

Le chemin Manawan est une route d’accès aux ressources de 87 km dont la surface de roulement est en gravier, à l’exception des huit premiers kilomètres, à partir de Saint Michel-des-Saints, qui sont asphaltés.