À compter du 9 août, il y aura des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 640 en direction ouest entre la route 148, à Saint-Eustache, et le chemin Principal, à Saint-Joseph-du-Lac.

Réalisés de soir et de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, ceux-ci s’échelonneront jusqu’à la mi-octobre et permettront à terme d’améliorer le confort de roulement de la chaussée et la sécurité.

Gestion de la circulation

Des fermetures partielles de l’autoroute 640 dans les deux directions ainsi que des fermetures complètes des bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute 640 en direction ouest à la hauteur du boulevard des Promenades à Deux-Montagnes seront nécessaires selon le phasage des travaux. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de travaux.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.