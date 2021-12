Une conférence sur la prévention en matière de fraude des aînés

Le 30 novembre dernier, le Sergent Éric Cadotte et le Sergent Geoffroi Vadnais, tous deux du poste MRC des Laurentides de la SQ, étaient présents à la Résidence Villa des générations à Mont-Tremblant pour une conférence avec les ainées sur la fraude.

Le tout a été présenté en collaboration avec l'organisme Prévoyance envers les ainées des Laurentides et la FADOQ. En plus de permettre des échanges sur divers sujets, cette rencontre a permis aux policiers de transmettre de précieux conseils de prévention en matière de fraude et de répondre aux questions des participants.

Cette démarche s'inscrit dans l'approche de partenariat de police de proximité. Il s'agit aussi d'une volonté de travailler en collaboration en uniformisant les bonnes pratiques et la vision des deux postes de la MRC des Laurentides.

PHOTO - De gauche à droite devant, Virginie Munger de la FADOQ, au centre Marie-Paule Charbonneau de la FADOQ et à droite, Caroline Schwab de prévoyance envers les aînés des Laurentides, en compagnie des Sergents Geoffroi Vadnais et Éric Cadotte.