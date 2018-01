Les aligneurs transparents : une solution esthétique pour des dents droites

L’influence et l’efficacité du sourire dans les interactions de la vie quotidienne ne sont plus à prouver. Que ce soit pour signifier son accord, manifester sa complicité ou sa reconnaissance, le sourire permet bien souvent d’en dire autant, sinon plus que le langage. Le sourire est symbole non seulement de sympathie et de plaisir, mais aussi de santé. Or de nombreuses personnes n’osent pas sourire gênées par l’aspect général de leur dentition. Retenir un éclat de rire, ne pas sourire sur les photos… une dentition qui n’est pas à notre goût nous contraint souvent à modérer notre spontanéité.



Il existe pourtant de nombreuses solutions permettant d’améliorer l’apparence du sourire et de corriger différents aspects de la dentition ayant des implications fonctionnelles comme la présence d’une malocclusion. Lorsqu’il est question d’alignement des dents, la plupart des gens pensent d’abord aux « broches » conventionnelles, composées de boîtiers apposés sur les dents et reliés entre eux par un fil métallique. Il s’agit, en effet, de la méthode de correction orthodontique la plus connue. Ce procédé, qui demeure aujourd’hui le moyen le plus performant en orthodontie pour obtenir des résultats exemplaires, peut parfois être redouté par certaines personnes, notamment en raison de son aspect jugé inesthétique. Il existe cependant des alternatives plus esthétiques comme des boîtiers clairs ou posés sur la surface interne (côté langue) des dents et qui sont moins visibles.

Il existe également, depuis déjà plusieurs années, d’autres méthodes, reconnues pour leur esthétisme. Il s’agit des aligneurs transparents, mieux connus sous le nom des compagnies qui les produisent, soit Invisalign® et ClearCorrect®. Le procédé sur lequel repose le fonctionnement des aligneurs transparents n’est pas nouveau. Il fut développé en 1945 mais a beaucoup évolué depuis. La recherche et la découverte de nouveaux matériaux plus performants ont permis de raffiner ces techniques.

Les coquilles transparentes Invisalign® et ClearCorrect®, qui sont les plus utilisées aujourd’hui ont été développées au début des années 2000. La technique sur laquelle se basent les aligneurs transparents requiert l’utilisation d’une série de coquilles « invisibles », fabriquées sur mesure pour chaque patient(e) grâce à la nouvelle technologie CAO/FAO (conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur). Ces coquilles se placent directement sur les dents et permettent de les déplacer progressivement vers la position désirée. Bien qu’elles soient amovibles, elles doivent être portées en tout temps, excepté lors des repas et du brossage des dents. La série de coquilles est changée environ toutes les deux semaines, suivant la progression du traitement.

Les aligneurs transparents présentent de nombreux avantages. Il est d’ailleurs possible de profiter de l’un d’entre eux avant même de commencer le traitement; une simulation virtuelle du traitement permet de visualiser, en compagnie de l’orthodontiste, les étapes du traitement sous forme de vidéo et ainsi de voir le résultat final auquel mènera le port des aligneurs. De plus, le recours à ce type de traitement ne requiert pas d’adapter l’alimentation, comme l’exigent les appareils fixes (« broches »), car les aligneurs sont retirés au moment des repas. Enfin, cette méthode est jugée très esthétique, puisque pratiquement invisible.

Malgré leurs nombreux avantages, les aligneurs transparents ne sont pas indiqués pour traiter tous les types de problèmes orthodontiques. Autrement dit, ces appareils ne peuvent pas systématiquement remplacer les « broches » conventionnelles, particulièrement dans les cas les plus complexes. Il importe, à cet égard, de vous informer auprès d’un(e) orthodontiste certifié(e), afin de savoir si vous êtes un(e) bon(ne) candidat(e) pour les aligneurs transparents.

Les orthodontistes Bücco