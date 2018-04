Plusieurs partenaires s'impliquent pour des investissements totalisant près de 114 000 $ au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière

Les représentants des principaux partenaires associés au développement du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière étaient réunis, hier, à la Sucrerie à l'eau d'érable afin de procéder au dévoilement des investissements provenant de ces nouveaux partenaires.

L'ensemble des investissements, répartis en neuf projets, totalise une somme de

113 790 $. La contribution de ces nombreux partenaires permet notamment la création d'un site dynamique offrant plusieurs événements populaires, l'amélioration des aménagements du parc ainsi que la consolidation des emplois.

Route verte intra-parc et Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec

Un investissement totalisant 59 390 $, dont 46 930 $ du FARR, est engagé pour la mise à niveau harmonisée des voies cyclables à l'intérieur des trois parcs régionaux des Basses-Laurentides, soit le parc du Domaine-Vert, le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière et le parc régional de la Rivière-du-Nord.

Congrès annuel de la Fédération des astronomes amateurs du Québec

Le parc du Bois-de-Belle-Rivière a été sélectionné comme site d'accueil pour la tenue du 43e congrès annuel de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, qui se déroulera du 14 au 16 septembre 2018. Le Club d'astronomie du bois de Belle-Rivière, le bois de Belle-Rivière et la Fédération des astronomes amateurs du Québec combineront ainsi leurs efforts pour la réalisation de cet événement unique pour une somme de près de 16 000 $.

Livre mémoire sentier ART3, Conseil des arts et des lettres du Québec

Un montant de 18 400 $ sera investi pour la production d'un livre mémoire au sujet du sentier ART3, qui fête ses 10 ans. Ce projet, réalisé par l'artiste Suzanne Ferland, initiatrice du projet, bénéficie du soutien du programme de partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec pour un montant de 13 400 $, ainsi que de la collaboration du Musée d'art contemporain des Laurentides.

Participation de Enbridge

Une contribution financière de 5 000 $ de l'entreprise Enbridge permettra de réaliser la prochaine édition de la Fête de la pêche Enbridge, qui aura lieu les 9 et 10 juin prochain.

Contribution de Naya

Naya confirme aussi un investissement de 5 000 $ pour le projet, somme ayant été confirmée dans le cadre de la construction d'un nouveau bassin nature inauguré en juin prochain.

Participation du Carrefour jeunesse emploi de Mirabel

Le Carrefour jeunesse emploi de Mirabel formera un membre du personnel de l'équipe du service à la clientèle du parc grâce au projet Défi emploi du programme Connexion compétences de Service Canada pour un montant de 3 200 $.

Participation de plusieurs autres partenaires

G.D.G. Environnement poursuit son appui pour la mise à niveau du réseau des panneaux éducatifs du parc, tandis que le club Optimiste du secteur de Saint-Augustin s'implique à nouveau pour la réalisation de la Fête de la pêche Enbridge. Les entreprises Després Laporte et Dominion Grimm renouvellent aussi leur appui pour l'événement Mirabel fête l'érable du Québec, qui aura lieu les 22 et 23 septembre prochain. Wouf Laurentides s'ajoute aussi à titre de nouveau partenaire pour l'événement Bouger avec son chien, qui aura lieu le 9 juin prochain. Au total, ces partenaires investiront un montant supplémentaire de 6 800 $ pour les activités du parc.

Comme l'explique le directeur général du parc, M. Stéphane Michaud, « le développement de ce joyau de la région permet de créer une plateforme très intéressante pour les entreprises et organismes qui souhaitent poser un geste concret pour Mirabel et la région des Laurentides ». « La réalisation de ces projets permettra de rehausser la qualité des activités offertes et des aménagements, en plus de bonifier le service à la clientèle », conclut M. Michaud.

Au cours des dernières années, plusieurs activités destinées au grand public ont été mises sur pied au parc. Les nombreuses infrastructures de plein air qui y ont été ajoutées offrent un meilleur contact avec la nature, et ce, à longueur d'année.

Comme l'indique le président du parc, M. Jean Bouchard, « Ces projets ont été mis de l'avant suite à plusieurs démarches visant à améliorer ce lieu unique ainsi que pour y offrir des activités pour tous. Une fois de plus, nous avons le privilège d'obtenir le précieux soutien de nombreux partenaires qui se sont associés à nos démarches pour développer ce magnifique parc régional. Nous tenons à remercier ces partenaires qui souscrivent à notre mission et nous invitons la population à venir profiter de ce site exceptionnel ».

Photo : Entourant le président du parc régional, M. Jean Bouchard, M. Ken Hall, de la compagnie Enbridge, Yanick Bouchard, président du Club d'astronomie, Mme Éliane Messier, agente de projet au Carrefour jeunesse emploi de Mirabel, M. Sébastien Lalonde, directeur du parc du Domaine-Vert, Mme Marie-Ève Gauthier, directrice du parc régional de la Rivière-du-Nord, M. Stéphane Michaud, directeur du bois de Belle-Rivière, et M. Jonathan Demers, du Musée d'art contemporain des Laurentides.