D’importantes améliorations pour les Sommets

Dans l’objectif d’offrir une expérience optimale à ses clients, les Sommets a effectué d’importants investissements au Sommet Saint-Sauveur et auversant Avila en préparation pour la saison de ski 2018-2019. Plus de 4,4 millions de dollars en projets et améliorations ont été entamés pour bonifier l’expérience de sa clientèle. Ce montant représente les investissements pour la saison 2018-2019 uniquement. Vous trouverez ci-dessous et en annexe la liste des nouveautés attendues cet hiver ainsi qu’un sommaire des investissements effectués l’an dernier dans chacun de nos Sommets.



INVESTISSEMENTS

Au chapitre des investissements à Sommet Saint-Sauveur, rien n’a été laissé au hasard pour assurer aux amateurs de glisse du plaisir à profusion.

Nouvelle ligne à neige et ajout de 48 nouveaux canons ultra-performants

Dameuse nouvelle génération avec moteur plus écologique

Achat d’un robot d’entretien (ski/planche) de modèle Mercury

Nouveau bâtiment permanent La boîte à ski

Nouveau garage pour l’équipe d’entretien des remontées mécaniques

Le versant Avila du Sommet Saint-Sauveur fera aussi l’objet d’importants investissements.

Rénovation complète des aires sanitaires au pavillon principal

Ajout de deux nouvelles yourtes pour accueillir les visiteurs aux Glissades sur tube

NOUVEAUTÉS

En matière de nouveautés, les Sommets continue de se distinguer avec des programmes toujours mieux adaptés et des offres de services uniques.

Nouveau programme de location long terme pour la planche à neige

Deux nouveaux programmes à l’École de glisse

Enfin, dès le printemps 2019, commenceront les travaux pour le remplacement de la remontée Atomic du Sommet Saint-Sauveur qui fêtera ses 34 chandelles cette année. Elle sera remplacée par une remontée chauffante à six places.

Cet ajout s’intégrera aux investissements additionnels de plus de 10 millions de dollars qui seront réalisés pour l’hiver 2019-2020. Fier d’être un chef de file dans l’industrie du ski, le groupe les Sommets poursuit la tradition d’offrir le meilleur des sports de glisse à sa clientèle. Ayant pour mission de faire bouger les gens, c’est avec enthousiasme que les Sommets lancera prochainement la saison de ski 2018-2019.