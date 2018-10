Un total de 1,1 M$ remis à plus de 260 organismes communautaires partout au Canada

Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 630 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, est fière d’annoncer que 1,1 million de dollars seront remis dans le cadre de sa campagne nationale Les Héros Lowe’s Canada. Tout au long du mois de septembre, chaque magasin corporatif Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt au pays a recueilli des dons au profit de l’organisme sans but lucratif ou de l’école publique de son choix pour l’aider à réaliser sa mission ou un projet spécifique.

Lowe’s Canada a versé un don corporatif équivalant à 50 % de tous les fonds recueillis grâce aux initiatives en magasin, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par magasin. Tous les fonds amassés dans le cadre de la campagne seront remis à plus de 260 organismes communautaires. Dans les Laurentides, six organismes locaux recevront collectivement plus de 22 000

« Nous sommes reconnaissants envers nos employés et clients partout au pays qui se sont mobilisés encore une fois cette année pour aider les gens à aimer où ils vivent », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe’s Canada. « Maintenant que tous nos magasins corporatifs sont de la partie, et ce, pour la toute première fois, notre campagne Les Héros Lowe’s Canada peut appuyer encore plus d’organismes et de projets communautaires que nos employés ont à cœur. Mille mercis à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de la campagne 2018 un succès encore plus retentissant. »

Organismes soutenus dans les Laurentides

Magasins Ville Organisme soutenu Don total RONA Boisbriand Boisbriand Acco Loisirs 1 000,00 $ Réno-Dépôt Rosemère Rosemère Resto pop Thérèse De Blainville 6 502,12 $ L'entrepôt RONA Saint-Eustache Saint-Eustache Maison D'hébergement Accueil Communautaire Jeunesse Des Basses-Laurentides 6 178,97 $ RONA Saint-Jérôme Saint-Jérôme Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme 2 708,40 $ RONA Bellefeuille Saint-Jérôme Les Boyscouts Canada 1 000,00 $ RONA Saint-Sauveur Saint-Sauveur Le Book humanitaire 4 800,39 $

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la campagne Les Héros Lowe’s Canada et la liste des organismes soutenus, veuillez consulter les pages rona.ca/fr/heroslowes, renodepot.com/fr/heros et lowes.ca/heroes (anglais seulement).

À propos de Lowe’s Canada



Lowe’s Companies inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Fortes d’un chiffre de vente de 68,6 milliards de dollars américains pour l’exercice 2017, Lowe’s et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 390 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient plus de 310 000 personnes. Établie à Boucherville au Québec, l’entreprise canadienne de Lowe’s, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 630 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Dick’s Lumber, Contractor First et Ace. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 employés ainsi que près de 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants de RONA. Pour plus de renseignements, consultez le site lowes.ca.