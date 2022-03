Préouverture d'archipel, la destination commerciale archi-vivante spécialisée en mieux-être à la maison

L’équipe d’archipel maison vivante vous convie à la préouverture de son tout premier magasin le 19 avril 2022, dès 9 h 30, au 8100, boul. Cousineau à Saint-Hubert.

Les derniers préparatifs en vue de l’ouverture officielle sont en cours et l’équipe d’archipel se fera une joie de vous accueillir et vous faire découvrir les six îlots thématiques du magasin tout en répondant à vos questions. C’est l’occasion de profiter d’une visite personnalisée et d’assister à diverses démonstrations de produits.

Un univers à découvrir

Venez explorer ce tout nouveau magasin spécialisé en mieux-être et style de vie qui offre une expérience de magasinage immersive de 150 000 pieds carrés.

Cette nouvelle enseigne québécoise fondée par deux familles d’entrepreneurs proposera un parcours en six grandes thématiques : végétaux et aménagement paysager, jardinage et soin des plantes, patio, mobilier extérieur et BBQ, décoration intérieure, cuisine et épicerie fines, ainsi que monde animal.

Découvrez-en plus à partir du mardi 19 avril 2022, de 9 h 30 à midi, au 8100, boul. Cousineau, Saint-Hubert (Québec) J3Z 0G8.