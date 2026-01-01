Nous joindre
Représente 4,1% des travailleurs

Construction: 8200 femmes dans l'industrie; une légère hausse

durée 15h00
6 mars 2026
Par La Presse Canadienne

Bien que les progrès soient lents, la proportion de femmes dans l'industrie de la construction au Québec a atteint 4,1 % en 2025, soit 8200 femmes.

Il s'agit d'une légère augmentation par rapport aux 7885, l'année précédente, alors qu'elles représentaient 3,98 % de l'ensemble, indique la Commission de la construction du Québec, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

«À 4 %, le Québec a fait son rattrapage en regard de la moyenne canadienne», a souligné en entrevue vendredi Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission.

Plusieurs défis demeurent, toutefois, notamment celui de les retenir dans l'industrie. Une femme sur deux abandonne en cinq ans, alors que c'est le cas du tiers des hommes durant la même période.

C'est dans ce cadre que la CCQ a fait faire une évaluation du Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie, pour les 10 dernières années.

Le rapport de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) constate que les inscriptions des femmes aux programmes d'études ont doublé entre 2013 et 2023, de même que leur diplomation.

Toutefois, des progrès restent à faire pour améliorer le climat de travail et rendre les milieux plus sains et inclusifs, note-t-on.

Le rapport souligne également que le passage des études aux premiers emplois doit être facilité.

Du travail reste aussi à faire en matière de conciliation travail-famille.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

