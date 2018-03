Un don de 8000$ en appui aux Coopératives jeunesse au travail de Mirabel

Le restaurant St-Hubert de Mirabel continue d’encourager le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes par son appui aux Coopératives jeunesse au travail (CJT), un projet de l’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel. Alors que les trois CJT estivales, basées à Saint-Augustin, à Saint-Canut et à Saint-Janvier, reprendront leurs activités dans moins de trois mois, St-Hubert a remis un chèque d’un montant de 8000$ à l’organisme afin de contribuer au succès du projet.

La remise de chèque officielle a eu lieu le 21 mars dernier dans le restaurant situé dans le secteur de Saint-Janvier. Au-delà de cette généreuse contribution financière, il faut ajouter que le propriétaire du St-Hubert, Sébastien Issa, s’implique dans le projet de façon bénévole, et ce, depuis maintenant quatre années consécutives. À peine âgé de 20 ans lorsqu’il a ouvert son premier restaurant, M. Issa sait très bien ce qu’implique de se lancer en affaires! Aujourd’hui, en tant que Président d’honneur des CJT, il partage son expérience et ses conseils avec les jeunes de Mirabel; « On se fait tellement dire non souvent quand on est un jeune entrepreneur que je voulais être un jour celui qu’il leur dira un gros oui c’est possible…FONCE!!! » soutient l’entrepreneur.

Grâce au don du restaurant St-Hubert, les Coopératives jeunesse au travail pourront s’équiper de remorques qui permettront aux jeunes de se déplacer à vélo avec leur matériel (tondeuse, outils de jardinage, produits nettoyants, etc.), un investissement qui favorisera l’autonomie des jeunes dans ce projet! Les 8000$ serviront également à augmenter leurs efforts de promotion (dépliants, cartes d’affaires, vêtements promotionnels, etc.).

De retour dès le 26 juin

Les citoyens des secteurs de Saint-Augustin, de Saint-Canut et de Saint-Janvier pourront faire appel aux services des Coopératives jeunesse au travail de Mirabel dès le 26 juin via un tout nouveau site internet (http://projetcjt.ca/) qui leur permettra de compléter une demande de travaux directement en ligne.

Développer la fibre entrepreneuriale chez nos jeunes

Les Coopératives jeunesse au travail permettent à des jeunes âgés entre 12 et 17 ans de devenir des apprentis entrepreneurs le temps d’un été! Du nom de leur entreprise à la gestion de la comptabilité, les coopérants réalisent toutes les étapes pour bâtir leur entreprise de services et la gérer au cours de la période estivale. Alors qu’ils s’investissent complètement dans cet engagement, les citoyens peuvent faire appel à eux pour une panoplie de services, notamment pour tondre la pelouse, pour effectuer des travaux de peinture ou encore pour faire de l’entretien ménager. Bien plus qu’une première expérience de travail, les Coopératives jeunesse au travail offrent aux jeunes une opportunité de développer leur fibre entrepreneuriale et leur leadership. Pour en savoir davantage sur les CJT, rendez-vous sur le site internet de l’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel via le lien suivant : http://www.mdjmirabel.ca/ pages/coop.html