Une semaine de célébrations et de découvertes musicales au Festi Jazz Mont-Tremblant

Le Festi Jazz Mont-Tremblant clôturait dimanche le 4 août sa 12e édition, en présentant le Julian Gutierrez Project. Les festivaliers ont eu droit à une semaine de célébrations et de découvertes musicales de haut niveau qui se sont amorcés avec le concert de Élisabeth Shepherd et son quintet.



Cinq jours durant, du 31 juillet au 4 août plus de, 52 concerts gratuits consacrés au jazz ont électrisé les scènes et le centre-ville de Mont-Tremblant (Saint-Jovite). La programmation a su rallier plus de 20 000 festivaliers sous le soleil ! Touristes, amateurs et mélomanes se sont réunis autour des trois scènes principales pour apprécier les plus grands noms du jazz d’ici et dans six lieux de la ville.



Les moments forts de la 12e édition



Le grand événement présenté le samedi soir sur la grande scène fut mémorable et réunissait les artistes , Coral Egan – Alain Caron – Yannick Rieu – Paul Brochu – Daniel Thouin HOMMAGE À CHICK COREA. Une présentation de niveau mondial, à laquelle plus de 2 000 festivaliers ont assistés sous les étoiles. Ce quintet de virtuoses se réunit autour d'une oeuvre musicale de Chick Corea, Light as a Feather, un album de ce prolifique compositeur parut en 1973.



La nouvelle série consacrée au trio, Jazz Extra PROMUTUEL ASSURANCE BORÉALE a remporté un vif succès avec son défilée mettant en vedette les trios de, Benjamin Deschamps, Samuel Blais, Sam Kyrmayer, Jean-François Groulx et Gentiane MG.



Le Prix hommage du Festi Jazz Mont-Tremblant décerné annuellement à un musicien pour sa remarquable contribution au développement du jazz au Canada fut remis cette année au saxophoniste Yannick Rieu.



Les classes de maîtres offertes en matinée ont accueillis des foules records de mélomanes, débordant de toute part du chapiteau pour assister aux rencontres intimes avec le batteur Paul Brochu le 3 août et d'Alain Caron le 4 août.. Deux pédagogues expérimentés et généreux.Une belle réussite.



La douzième édition de 2019 en chiffres

20 000 festivaliers

Un taux d’assistance de 94 % dans les lieux

52 concerts gratuits

158 artistes

Un prix hommage remis au saxophoniste Yannick Rieu

Une nouvelle cohorte de jeunes bénévoles pour la vente de produits dérivés

Un partenariat croissant avec Patrimoine Canada

Une nouvelle scène aux abords de la rue de Saint-Jovite

Nouveau partenaire pour la 12e édition Caisse Desjardins de Mont-Tremblant

Une nouvelle scène sur le site

Site Internet amélioré

Le succès de cette manifestation culturelle devenue le haut lieu de musique au cœur des Laurentides est partagé entre la croissante constante des festivaliers, la contribution essentielle des nombreux partenaires et le soutien inestimable de près de 40 bénévoles.



Le comité organisateur remercie tous les partenaires de cette 12e édition et convie les gens à la

13e édition du Festi Jazz Mont-Tremblant, du 5 au 9 août 2019.