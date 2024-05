Alerte AMBER : Deux enfants enlevés à Saint-Vallier

Les 28 et 29 mai, de 22h à 5h, une partie de la route 335 sera fermée à la circulation dans le cadre des travaux pour le prolongement de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion. Le ministère de Transports installe des glissières en béton obligeant la fermeture de la route entre le boulevard Dagenais Est et l'échangeur Saint-Saëns. Des ...