Le grand chantier de réfection du Vieux-Saint-Eustache commence ce printemps

La Ville de Saint-Eustache amorcera, d’ici quelques semaines, le grand chantier de réfection de son quartier historique et touristique. Une démarche dynamisante qui mettra en valeur les atouts du Vieux-Saint-Eustache et en améliorera l’attractivité commerciale.

« C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2012 », a expliqué le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron. « Après avoir consulté, testé des concepts, réfléchi, analysé, nous sommes maintenant prêts à nous lancer pour cette grande métamorphose du cœur de notre ville. Le concept d’aménagement est novateur et s’adresse à tous les usagers : automobilistes, piétons, cyclistes. Il renouvellera l’ambiance du Vieux-Saint-Eustache, en adoptant le principe de rue partagée, qui consiste à offrir des zones facilitant les contacts, rendant ainsi la ville plus conviviale et favorisant les activités urbaines».

Le chantier, qui s’échelonnera sur une période d’au moins deux ans, commence cette année par une opération de réhabilitation des réseaux souterrains et l’aménagement de tronçons situés aux extrémités du secteur. On installera à plusieurs endroits, du pavé uni stylisé, du mobilier urbain au design attrayant et de nouveaux lampadaires de rue. Des traverses piétonnières sécurisées seront ajoutées et on installera des éléments fonctionnels facilitant la tenue d’événements extérieurs, en plus de renouveler les aménagements. À échéance, les travaux permettront de faciliter l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que les déplacements pour les poussettes.

Travaux 2018

Les travaux prévus pour l’année 2018 sont estimés à 3 M$. Sur ce montant, la Ville de Saint-Eustache recevra une subvention provenant des gouvernements fédéral et provincial d’environ 1,71 M$ pour la portion des travaux d’infrastructures.

Concrètement, les travaux 2018 se dérouleront en quatre phases. La phase 1 se déroulera de la mi-avril à la fin du mois de juin et touchera le tronçon de la rue Saint-Eustache situé entre les rues Saint-Louis et du Moulin. On effectuera alors des excavations ponctuelles afin de procéder au gainage du réseau d’aqueduc. La circulation sera maintenue à sens unique sur la rue Saint-Eustache (en direction de la rue Saint-Louis).

La phase 2 aura lieu de la fin du mois de juin à la fin du mois de juillet et touchera le tronçon de la rue Saint-Louis, entre la mairie de Saint-Eustache et le pont de la rue Saint-Louis. Le pavage sera refait et on aménagera en pavé uni les trottoirs ainsi que des traverses piétonnières. Du nouveau mobilier urbain sera également installé. La circulation sera maintenue de jour sur la rue Saint-Louis. Par contre, des travaux effectués de nuit exigeront un détour de la circulation durant une période approximative d’une à deux semaines pendant la nuit.

La phase 3 se déroulera du début du mois d’août à la mi-septembre. Le tronçon de la rue Saint-Eustache allant de la rue du Moulin à la rue Saint-Nicolas fera l’objet des travaux. On procédera à la réfection du pavage, à l’aménagement de trottoirs et de traverses piétonnières en pavé uni, à l’installation d’éclairage et à de nouveaux aménagements paysagers. Ce tronçon de la rue Saint-Eustache sera barré à la circulation et sera accessible uniquement pour les résidents. Des chemins de détour seront prévus sur les rues du Moulin, Dorion et le boulevard Arthur-Sauvé afin d’assurer l’accès aux commerces.

La phase 4 aura lieu de la mi-septembre à la fin du mois de novembre. On installera alors un nouvel égout pluvial le long de l’artère, sur le tronçon de la rue Saint-Eustache allant de la rue Saint-Nicolas à la rue Saint-Louis. La circulation sera entravée par sections, en fonction de l’avancement des travaux. Des chemins de détour ponctuels seront alors désignés.

Transport en commun

Un chemin de détour sera mis en place pour la ligne 92 du service d’autobus, lors de la période de travaux, mais ceci n’affectera pas le temps de parcours. Il se peut également que durant certaines périodes où les travaux n’auront pas ou peu d’impact, que le parcours régulier soit maintenu. Les usagers pourront rester informés en contactant le Réseau de transport métropolitain –Secteur Laurentides au numéro 450 433-7873 ou en consultant le site Web citl.qc.ca .

Commerces et stationnements

Les commerces resteront accessibles en tout temps durant la période des travaux. De plus, l’ensemble des espaces de stationnement public seront maintenus, dans la mesure du possible. Il se peut que durant certaines périodes, des cases de stationnement sur rue soient inaccessibles pour permettre le maintien de la circulation locale des véhicules.

Un projet de longue haleine

Rappelons que ce projet s’inscrit dans la démarche entreprise en 2012 par la Ville de Saint-Eustache, qui a clairement identifié la mise en valeur de son centre-ville historique parmi ses grands axes d’interventions prioritaires. La municipalité a constitué un groupe de travail se concentrant sur la revitalisation des artères commerciales du secteur. À travers ce comité, plusieurs initiatives ont pris forme, telles que la mise en place d’un laboratoire urbain ainsi que l’adoption d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU). La démarche englobe l’intégration d’un projet d’urbanisme tactique, le réaménagement complet du domaine public, l’aménagement d’infrastructures permettant d’accueillir davantage d’événements dans le quartier et la mise en valeur des rivières, des espaces verts et des bâtiments historiques.

Outils de communication

Les résidents et usagers du secteur peuvent suivre l’évolution des travaux en consultant la page Facebook de la Ville de Saint-Eustache : facebook.com/VilleSaintEustache ou en visitant le site Web : saint-eustache.ca/travauxvieuxsainteustache .