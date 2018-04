Un homme de 26 ans pourrait faire face à des accusations de vols qualifiés

Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de la Rivière-du-Nord ont procédé à l’arrestation d’un homme de 26 ans à l’intersection de la rue du Châtelet et Principale, à Prévost en lien avec deux vols qualifiés survenus dans la nuit du 29 avril.

Le suspect se serait présenté dans deux commerces du Boulevard Curé-Labelle, à Prévost et aurait exigé le contenu du tiroir-caisse au commis avant de prendre la fuite avec un montant d’argent et des cigarettes. Les policiers ont effectué du ratissage et localisés le suspect.

Ce dernier a été conduit au poste de la SQ et doit comparaitre aujourd’hui au Palais de justice de Saint-Jérôme où il pourrait faire face à des accusations de vols qualifiés ainsi que de bris de probation.