Un résident de Saint-Faustin-Lac-Carré a été arrêté relativement à une série d’actions à caractère sexuel.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, le 3 mai dernier, à l’arrestation de Simon Drouin, 33 ans, de Saint-Faustin-Lac-Carré relativement à une série d’actions à caractère sexuel.

Simon Drouin devrait comparaître aujourd’hui au palais de justice de Saint-Jérôme pour faire face à plusieurs accusations dont agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels, leurre, ainsi que possession et production de pornographie juvénile.

L’enquête démontre que le suspect aurait sollicité plus d’une soixantaine de victimes potentielles par le biais des médias sociaux. Il aurait eu plusieurs conversations explicites à caractère sexuel, échanges et rencontres avec certaines victimes. Du matériel informatique avait été saisi lors de son arrestation du 12 février 2016 par le service de police de la ville de Saint-Jérôme. Cette nouvelle arrestation a été rendue possible grâce à l’analyse du matériel ainsi que l’enquête menée par la Sûreté du Québec.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.