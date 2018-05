Fermeture du chemin de Joliette, à Lanoraie, dès le 10 juin

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) procédera dans les prochaines semaines à des travaux de reconstruction de la dalle du pont d’étagement situé sur le chemin de Joliette, au-dessus de l’autoroute 40, à Lanoraie.

Ces travaux nécessiteront la fermeture complète du chemin de Joliette à compter du 10 juin, et ce pour une période de 17 semaines. La réouverture de la route est prévue à la fin du mois de septembre.

Chemin de détours

Considérant que d’autres travaux se dérouleront à l’intersection des routes 131 et 138, à Lavaltrie, et que ceux-ci devraient être complétés d’ici la fin du mois de juillet, les chemins de détour signalés seront différents selon l’avancement du projet routier. Des schémas des chemins de détour se trouvent en annexe.

Ainsi, pour les mois de juin et juillet, les véhicules lourds devront obligatoirement emprunter l’autoroute 40, tandis que les autres usagers de la route devront circuler par les rangs Saint-François et Saint-Henri. Dès que les travaux à l’intersection seront achevés, le chemin de détour pour tous les types de véhicules se fera par les routes 138 et 131, pour les mois d’août et de septembre.

Comité pont d’étagement Lanoraie

Un comité a été créé afin de tisser et de maintenir des liens avec le milieu et de répondre adéquatement aux besoins exprimés avant et pendant les travaux. Celui-ci est composé de représentants de différents secteurs, tels que les maraîchers et les producteurs agricoles, les commerçants et les industriels, ainsi que de représentants des députés de la région, de la municipalité et de l’Union des producteurs agricoles.

Notons que dans le but d’informer les citoyens et usagers de la route, toutes les informations à jour, quant à l’échéancier et à l’avancement des travaux, seront diffusées sur le site Internet de la municipalité de Lanoraie.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.