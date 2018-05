La sécurité sur les routes, une priorité pour le Service de police intermunicipal de Terrebonne

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne- des-Plaines/Bois- des-Filion souhaite rappeler à toute la population qu’avec le printemps maintenant arrivé et l’été qui suivra, les piétons, les cyclistes et les motocyclistes vont de nouveau être présents sur le réseau routier.

En effet, avec l’arrivée du beau temps, les déplacements de tous ces partenaires supplémentaires vont revenir en force sur le réseau. Le Service de police en appelle à tous les usagers de voir au respect des règles de sécurité élémentaires et au code la sécurité routière.

Il est impératif de partager la route de façon responsable et de demeurer alerte aux autres usagers, chacun a sa place, la sécurité est une responsabilité partagée et ce faisant cela favorisera un partage efficace et sécuritaire de nos rues et pistes cyclables.

Par conséquent, les citoyens sont invités à demeurer vigilants, particulièrement dans les quartiers résidentiels et aux abords des nombreux parcs et dans la mesure du possible il est recommandé d’utiliser le réseau de pistes cyclables disponible. De plus, le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des- Plaines/Bois-des- Filion vous incite fortement à porter un casque de protection lors de vos déplacements.

La route est un espace public qui se partage entre tous les usagers. Le chacun pour soi n’a pas sa place sur le réseau routier. La courtoisie amène le respect.