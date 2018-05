Fermeture complète des autoroutes 25 et 640 à Terrebonne

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de fermetures complètes de nuit dans l'échangeur des autoroutes 25 et 640 à Terrebonne, les 29 et 30 mai 2018. Ces entraves s'inscrivent dans le cadre de travaux réguliers d'inspection des ponts d'étagement.

29 mai, de 23 h à 3 h

Fermetures de l'autoroute 640 en direction est et de la bretelle menant de l'autoroute 25 sud vers la 640 est

30 mai, de 23 h à 4 h

Fermetures de l'autoroute 640 en direction ouest et de la bretelle menant de l'autoroute 25 nord vers la 640 ouest

Un détour balisé sera mis en place sur le réseau. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures pourraient être reportées. Afin de bien planifier vos déplacements, consultez Québec 511.