Le jeudi 19 juillet 2018, suite au travail des enquêteurs du Service de police intermunicipal Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion, ces derniers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 24 ans pour une série de méfaits survenus sur des bâtiments commerciaux et institutionnels entre le 1er août 2017 et le 6 juin 2018 pour une valeur de plus 9000 $.

Cet individu a été arrêté suite à une perquisition à son domicile de Terrebonne. Lors de cette perquisition, différents items et éléments en lien avec les infractions reprochées ont été saisis.

L’homme a ensuite été interrogé au centre opérationnel du Service de police par des enquêteurs au dossier et il fut relâché sans condition. Il pourrait éventuellement faire face à des accusations de méfaits de plus de 5000 $.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le Service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.