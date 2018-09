Les policiers tentent d’identifier un suspect qui aurait commis des agressions sexuelles

Dans la poursuite de leur enquête, les policiers du Service de police intermunicipal Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion tentent d’identifier un suspect apparaissant sur les deux fiches de portraits robots.

Entre les années 2012 et 2018, cet individu aurait commis des agressions sexuelles sur le territoire de Terrebonne. De plus, considérant qu’il se déplaçait à bord d’un véhicule il est probable qu’il puisse avoir fait d’autres victimes à l'extérieur de Terrebonne.

Description du suspect:

Il est de race blanche, serait âgé entre 25 et 30 ans et il mesure environ 6 pieds. Il a la particularité d’avoir les yeux très clairs et il s’exprime tout aussi bien en français qu’en anglais. Le véhicule qu’il utiliserait est petit, noir et est muni de quatre portes.

Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion demande l’assistance de la population afin d’identifier cet individu.

Toute information peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne Échec au crime au numéro 1-800-711-1800 en mentionnant le numéro de dossier TRB-180524-013.