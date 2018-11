Un grand homme de Mirabel s’éteint

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, mercredi dernier, le décès de l’un des membres fondateurs et chef du parti Mouvement Citoyen Mirabel, M. Pierre-Paul Meloche.

Né à Saint-Benoît en 1955, M. Meloche a grandi sur la ferme laitière familiale tout en y travaillant de nombreuses années. Vers la fin des années 1990, il se découvre une seconde passion en devenant attaché politique pour le député bloquiste, feu Maurice Dumas, dans le comté d’Argenteuil-Papineau-Mirabel. Lors du départ de ce dernier en 2000, il prit la relève auprès de son successeur, M. Mario Laframboise. Plus récemment, il a été attaché politique de M. Mathieu Lemay, député provincial de Masson et encore aujourd’hui, monsieur Meloche occupait le poste de directeur de bureau pour M. Simon Marcil, actuel député fédéral de la circonscription de Mirabel.

Bien que sa contribution au provincial et au fédéral soit immense, on ne peut passer sous silence les nombreuses années d’implication directe au sein de sa communauté municipale. Pendant près de trente ans, M. Meloche a siégé au comité consultatif d’urbanisme de la ville de Mirabel, dont 25 ans à titre de président. Il fut conseiller municipal de la ville de Mirabel de 2005 à 2017.

Au cours de son parcours politique, M. Meloche a fait preuve d’ardeur et de conviction dans la défense des intérêts de sa communauté. Il a notamment eu un apport majeur dans la préservation de l’église de Saint-Benoît ainsi que dans la réalisation du centre communautaire adjacent.

Nous souhaitons aujourd’hui rendre hommage à celui avec qui nous avons écrit le dernier chapitre de sa vie politique alors qu’il nous a rassemblé pour former Mouvement citoyen Mirabel – Équipe Meloche. Son expérience, son amour du territoire, sa vision innovante et son réel désir d’aider sa municipalité l’a mené à quitter le confort de son ancien parti et à prendre le risque de rêver grand. C’est avec une reconnaissance infinie que nous le remercions de nous avoir légué un projet de société empreint des couleurs de l’altruisme, de l’espoir, de la justice et de la solidarité sociale.

Nous saluons la mémoire de cet homme de cœur et d’action, reconnu et apprécié pour son écoute, son authenticité et sa disponibilité pour ses amis, ses proches et ses citoyens.

Nos pensées sont avec sa famille, son conjoint et ses proches à qui nous adressons nos plus sincères condoléances.

L’équipe du Mouvement Citoyen Mirabel